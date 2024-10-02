Марсоход NASA получил повреждение на Красной планете: в сеть выложили фото, где видна большая дыра

Марсоход NASA Curiosity, который уже более 12 лет ищет признаки жизни на Красной планете, получил повреждения. В сеть выложили фото, где видна большая дыра на колесе космического робота.

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Но NASA уверяет, что все держит под контролем. У марсохода ведь 6 колес, поэтому он еще на ходу, пишет TheSun.

По информации NASA, Curiosity исследует кратер Гейл с 2012 года. Это достаточно долго, чтобы выдержать пылевые бури, ездить вдоль подножия горы и ползать по нескончаемым острым скалам. Поэтому алюминиевые колеса марсохода покрылись дырками, хорошо видными на опубликованных фотографиях.

Однако NASA подчеркивает, что все хорошо, ведь повреждения не критичны. Curiosity имеет шесть колес. Правое колесо смотрится не очень. "Но все еще хорошо держится, несмотря на некоторые из худших злоупотреблений с Марса", – написал инженер марсохода Эшли Строуп.

Эксперты отмечают, что повреждения нарастали годами, поэтому команда марсохода нашла несколько разумных решений, чтобы продлить срок службы колес. В частности, внимательно изучает путь робота-исследователя и пытается избегать особо жесткой местности. Curiosity также может ездить назад по неровным участкам, чтобы снизить нагрузку на определенные колеса.

Ученые уверяют, что регулярно проверяют колеса. "Это деятельность, которую мы проводим периодически, чтобы оценить состояние и здоровье Curiosity. Чтобы получить полную документацию о состоянии колес, мы проедем около трех часов", – подчеркнул член команды Curiosity Ремингтон Фри.

По информации NASA, новый марсоход Perseverance, который в 2021 году приземлился на другом кратере Марса, имеет измененную конструкцию колеса. Они больше в диаметре, более узкие и имеют изогнутые протекторы в отличие от шевронного узора, который используется для Curiosity. Изменения предназначены для предотвращения проблем, с которыми столкнулся Curiosity.

Ранее OBOZ.UA писал, что марсоход NASA Curiosity нашел на Марсе кристаллы редкой чистой серы.

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