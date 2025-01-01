Марс приблизится к Земле на минимальное расстояние с 2022 года: в небе можно будет увидеть яркую красную точку

Очевидцы говорят, что Марс стал ярче и более красным последних нескольких месяцев. И это правда, ведь 12 января 2025 года Красная планета максимально приблизится к Земле с 2022 года, а вскоре после этого войдет в ежегодную оппозицию.

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Каждые 789 дней Марс, Земля и Солнце выравниваются, и это астрономы называют оппозицией. Противостояние планет Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна происходят почти ежегодно, поскольку более быстрая орбита Земли позволяет ей проходить между каждой из этих планет и Солнцем почти раз в год, но Красная планета несколько иная, отмечает Space.com.

По словам астрономов, Марс и Земля находятся относительно близко друг к другу. Орбита нашей планеты вокруг Солнца, которая составляет примерно 365 дней, гораздо короче, чем орбита Красной планеты (687 земных дней).

Поэтому Земля проходит между Марсом и Солнцем каждые 789 дней – чуть более двух земных лет – в данный момент Марс и наша планета находятся на ближайшем расстоянии.

Ученые сообщают, что во время своего противостояния Красная планета получает полный отблеск Солнца, если смотреть с Земли. Это делает ее поверхность более четкой для наблюдения.

И хоть официальная дата противостояния Марса 12 января, но это не единственная ночь, когда можно будет увидеть эту планету в полной красоте. Астрономы подчеркивают, что Красная планета станет ярче на три дня раньше, когда она будет ближе к Земле. Также будет несколько близких соединений вблизи его оппозиционной даты, что, по всей вероятности, создаст самые яркие виды Марса, говорят эксперты.

В частности, 16 января 2025 Марс достигнет противостояния, находясь в созвездии Близнецов. В это время Красная планета будет выглядеть как яркая красная точка света, доминирующая на ночном небе. А уже 9 февраля Макс будет в соединении с растущей Луной.

Согласно данным Ассоциации наблюдателей за Луной и планетами, во время перигелического противостояния диск Марса может иметь размер до 24 угловых секунд, а в 2025 году он будет гораздо меньше – 14,6 угловых секунды.

Интересно, что перигелические противостояния встречаются только один раз в 15-17 лет.

Ученые отмечают, что несмотря на то, что оппозиция состоится в начале 2025 года, Красная планета будет заметна в течение большей части года. Следующее противостояние Марса состоится 19 февраля 2027 года.

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