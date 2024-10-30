NASA обнаружило на Марсе таинственные зеленые пятна, которые могут являться признаками инопланетной жизни

Марсоход NASA Perseverance, исследующий Красную планету почти четыре года, наткнулся на интересную находку. В регионе под названием "Змеевидные пороги" робот обнаружил таинственные зеленые пятна, которые могут быть признаками инопланетной жизни.

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После соскабливания верхнего слоя реголита на красной скале под названием "Уоллес Батт" марсоход обнаружил немало разных цветов – белый, черный и зеленый. Неужели название "Красная планета" придется менять на "Разноцветная", спрашивает TheSun.

"Одним из самых больших сюрпризов для команды марсохода стало наличие серовато-зеленых пятен в области стирания, состоящих из темных ядер с нечеткими светло-зелеными краями", – заявили в NASA.

Зеленые пятна также можно найти на "красных пластах" Земли – участках осадков, куда вода, содержащая железо, прошла через фильтр и в конце концов затвердела в камень. Однако на нашей планете в этом процессе обычно участвуют микробы, говорят ученые.

Зеленые пятна также могут возникать, когда органические вещества, такие как микробная жизнь, погибают и разлагаются. Поэтому находка NASA свидетельствует о возможном следе древней инопланетной жизни.

Ученые отмечают, что не стоит делать поспешные выводы, ведь сочетание серы и железа также может повлечь за собой эти "нечеткие, светло-зеленые круги".

По информации NASA, состав этих зеленых марсианских скал "останется загадкой", пока люди-исследователи не смогут долететь до Марса в 2030-х годах.

Ранее OBOZ.UA писал, что на Марсе нашли возможные признаки древней жизни.

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