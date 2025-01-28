Захоронение беременной женщины нашли в Эквадоре: ее принесли в жертву неизвестному божеству

В Эквадоре исследователи обнаружили трагическое захоронение беременной женщины, которое датируется примерно 1200 годами. Эксперты говорят, что ее принесли в жертву неизвестному божеству.

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Анализ останков беременной показывает, что женщину постигла жестокая судьба, ведь ее избили и расчленили. Археологи подчеркивают, что это открытие не только подчеркивает сложность древних похоронных практик, но и вызывает тревогу по поводу обстоятельств смерти будущей матери, пишет Arkeonews.

По словам ученых, содержание найденной могилы, включающего череп другого лица и сожжение жертвы, свидетельствует о ритуальном элементе захоронения. Это побуждает археологов предположить, что женщина могла быть принесена в жертву, чтобы задобрить неизвестное божество.

В исследовании ведущий автор, биоархеолог из Университета Северной Каролины в Шарлотте Сара Юнгст и ее команда анализируют загадочное захоронение, датируемое периодом Мантеньо (650–1532 гг. н.э.).

По словам историков, цивилизация Мантеньо, известная своим сложным правлением вождей вдоль тихоокеанского побережья Эквадора, процветала благодаря сочетанию сельского хозяйства и рыболовства.

Несмотря на то, что этот народ не являлся прямым потомком империи инков, они взаимодействовали, что повлияло на их культурные обычаи и верования. Это исследование проливает свет на сложность общества Мантеньо и ритуалы, которые могли сопровождать жизнь и смерть в этот период, говорят специалисты.

На месте раскопок археологи нашли в общей сложности шесть древних захоронений, но могила беременной женщины оказалась особенной. По оценкам экспертов, ей было от 17 до 20 лет и она была примерно на седьмом-девятом месяце беременности на момент смерти.

Радиоуглеродная датировка предполагает, что она умерла примерно в 800 году. Обследование ее черепа выявило признаки травмы тупым предметом, что указывает на то, что она могла умереть от сильного удара по голове. Вскоре после этого произошло дальнейшее насилие, говорят исследователи.

При тщательном анализе скелетных останков Сара Юнгст и ее команда реконструировали последовательность событий, повлекших за собой трагическую смерть женщины. "Молодая беременная женщина получила удар по голове и скончалась. Перед погребением или приблизительно во время смерти ее руки и левую ногу удалили. Затем ее похоронили в грунтовой яме вместе с предыдущими жертвами", – подробно описали исследователи.

Этот ужасный рассказ не только освещает насилие, связанное с его смертью, но и поднимает вопрос о культурных обычаях и верованиях народа Мантеньо, говорят ученые.

По историческим данным, человеческие жертвоприношения были редким явлением среди древнего прибрежного населения Эквадора. Однако уникальные артефакты, обнаруженные в погребении беременной женщины, свидетельствуют о том, что это действительно могло быть формой жертвоприношения.

Исследователи отмечают, что могила беременной содержала набор ценных предметов, в том числе раковины, расположенные над глазными впадинами женщины, украшения в форме полумесяца, изготовленные из раковин моллюска Spondylus, три обсидиановых лезвия, расположенные вокруг ее тела, и клешню краба, расположенную на ее животе.

Интересно, что некоторые раковины были на 2000 лет старше самого захоронения, что указывает на их значение как очень ценных объектов. Это необычное сочетание приношений придает погребению особенности, говорит Сара Юнгст.

Еще одним интригующим фактом является то, что рядом с женскими останками был сожжен череп другого человека в возрасте от 25 до 35 лет. Радиоуглеродная датировка указывает на то, что он был положен в могилу между 991 и 1025 годами нашей эры, то есть череп был положен в могилу беременной через одно или несколько веков после ее смерти.

Это еще больше усугубляет тайну вокруг этого древнего места, отмечают эксперты.

Исследователи предполагают, что беременную женщину принесли в жертву из-за ее плодовитости, которая должна была принести плодовитость всему региону.

Исследователи также отметили, что многие артефакты, найденные в погребении, связаны с водной средой, что дополнительно свидетельствует о связи с жизненно важными природными ресурсами и зависимостью общины от них.

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