Лицо мужчины может указать, что у него будет сын: какая связь

Несмотря на то, что пол ребенка в значительной степени определяется биологическими и генетическими факторами, результаты исследования добавляют неожиданную перспективу. Внешний вид мужчины, в частности доминантность лица, может частично влиять на вероятность рождения сына.

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Эта гипотеза требует дальнейших научных подтверждений, но уже сейчас открывает интересные направления для исследований в области биологии, психологии и эволюционной антропологии. Детали рассказало издание Daily Mail.

Большинство людей считает, что рождение мальчика или девочки – дело случая или генетики. Но команда из Мичиганского университета провела интересное исследование с участием 104 пар, каждая из которых имела по крайней мере одного ребенка.

Мужчин и женщин попросили прислать фотографии своих лиц. Затем студенты университета оценивали эти снимки по четырем критериям: привлекательность, доминантность, мужественность (для мужчин) и женственность (для женщин).

Результаты, опубликованные в журнале Adaptive Human Behaviour and Physiology, обнаружили поразительную закономерность: мужчины с доминантными чертами лица имели на 83% большую вероятность стать родителями сына, независимо от их внешней привлекательности или возраста. В то же время у женщин никакой подобной связи между доминантностью и полом ребенка не наблюдалось.

Автор исследования, Бенджамин Зубали, объяснил в комментарии изданию PsyPost: "В нашей выборке пар мы обнаружили, что у мужчин с более доминантной внешностью чаще рождаются первенцы-мальчики".

Исследователи предполагают, что более высокий уровень тестостерона у женщины во время зачатия – фактор, который может способствовать рождению мальчика – также связан с привлекательностью мужчин с доминантными чертами лица. Такой гормональный фон и выбор партнера могут, в свою очередь, влиять на пол ребенка.

Интересно, что этот феномен может частично объяснить, почему ряд голливудских звезд с определенно "доминантными" чертами стали отцами сыновей. Среди них – Том Харди (первым ребенком стал сын Луи), Рассел Кроу (его старший сын – Чарльз), а также Джейсон Стейтем (отец Джека).

Для сравнения, звезды с более мягкими чертами лица, такие как Зейн Малик или Кит Урбан, имеют первенцев-дочерей.

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