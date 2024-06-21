Летнее солнцестояние 2024 года: тысячи людей собрались возле Стоунхенджу, чтобы встретить солнце. Фото и видео

Около десяти тысяч человек собрались у Стоунхенджа в Британии, чтобы отметить летнее солнцестояние, которое в 2024 году пришлось на 20 июня. Именно у этого древнего монумента чувствуется вся красота и мощь этого удивительного астрономического явления.

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Стоунхендж выстроен именно так, что ось, проведенная через его опорные камни, указывает на точку восхода солнца в день летнего солнцестояния и закат солнца в день зимнего солнцестояния. Чтобы отпраздновать это важное астрономическое событие ежегодно тысячи людей съезжаются к загадочному каменному сооружению в Англии, пишет CbsNews.

Летнее солнцестояние – это момент, когда наклон оси вращения Земли в направлении Солнца приобретает наименьшее значение и Солнце поднимается на самую высокую высоту на небосводе. Это начало лета в Северном полушарии. Летнее солнцестояние приходится на самый длинный день и самую короткую ночь в году.

Чтобы отпраздновать начало нового летнего сезона, люди едут в один из самых известных и загадочных монументов планеты – Стоунхенджу, которое называют астрономической обсерваторией наших предков. Ведь Стоунхендж построен, по предположению ученых, друидами и кельтами в несколько этапов и в разное время так, что в день летнего солнцестояния солнце встает за Пятковым камнем, входящим в "каменный круг", и лучи солнца попадают в центр монумента.

Историки считают, что древние люди построили церемониальное круглое сооружение из огромных камней сарсена с особым намерением почтить и отпраздновать солнцестояние. Однако до сих пор Стоунхендж, который был возведен около 2500 до нашей эры и считается определенным духовным или ритуальным местом, кроет немало тайн. Настоящее предназначение этого древнего монумента до сих пор неизвестно. Однако самая большая загадка Стоунхенджу – как древние люди могли построить подобное монументальное сооружение. Ведь камни были подняты и тщательно упорядочены в период позднего неолита или каменного века – время, когда создание такого памятника было бы блестящим подвигом передового строительства и инженерии.

Так что благодаря своей таинственности Стоунхендж ежегодно посещает более 800 тысяч человек. Но наиболее людно у этих каменных монументальных глыб как раз в день летнего солнцестояния. Ведь для человека, стоящего в центре Стоунхенджу, макет сооружения ориентирован так, что камни с точностью обрамляют восход солнца в день летнего солнцестояния. А кроме того, именно в этот день разрешается близко подходить к камням, которые многие считают священными.

В этом году, 20 июня 2024 года, влюбленные Уолтер Росс и Лаура Каммингс, приехали в Стоунхендж в самый длинный день года, чтобы жениться у Алтарного камня в древнем церемониальном кругу.

Однако случаются и лица, приезжающие в Стоунхендж с коварными намерениями. Буквально за день до летнего солнцестояния в етом году участники климатических протестов облили Стоунхендж оранжевой краской, чтобы выступить против использования ископаемого топлива. Организация, руководящая Стоунхенджем, English Heritage, сообщила CBS News, что инцидент "расстроил и кураторы выясняют степень ущерба". Несмотря на такую досаду, памятник остается открытым для общественности.

OBOZ.UA писал, что ученые разгадали одну из тайн Стоунхенджа.

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