Куда девать мусор? NASA пообещало $3 миллиона за решение глобальной проблемы на Луне: что известно

Космическое агентство США NASA предлагает премию $3 миллиона тому, кто поможет в решении глобальной проблемы. Ученые говорят, что уже сейчас нужно думать о том, куда девать мусор, который астронавты накапливают в космосе.

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Речь идет не только о кале и моче, но и о других отходах, которые будут оставаться во время длительных миссий на Луне и Марсе, таких как построение баз. В NASA надеются найти интересные идеи по переработке отходов в полезные продукты, пишет IflScience.

Впервые NASA задумалось над проблемой мусора в космосе во время миссий "Аполлон". По дороге на Луну астронавты "Аполлона" собирали свою мочу в резервуары, а кал в мешки. Эти мешки вместе с другими отходами и мусором выгрузили на Луну, чтобы освободить вес для образцов с поверхности спутника.

На первой в истории фотографии, сделанной Нилом Армстронгом на Луне, можно увидеть один из этих мешков с отходами.

Хотя марсоходы и посадочные аппараты не производят отходов, но поскольку NASA ставит цель оставаться на Луне дольше, неорганические отходы – научное оборудование, одежда и пищевая упаковка – могут стать проблемой.

Так что в NASA готовы заплатить $3 миллиона за лучший проект по переработке отходов в полезные продукты.

"Экологическое функционирование является важным фактором для NASA, поскольку мы делаем открытие и проводим исследования как далеко от дома, так и на Земле. С этим вызовом мы ищем инновационные подходы общественности к управлению отходами на Луне и стремимся перенести полученные уроки на Землю во благо всех", – заявила руководитель программы NASA "Призы, задачи и краудсорсинг" Эми Камински.

В NASA отмечают, что соревнования будут разделены на две части.

"Prototype Build Track фокусируется на проектировании и разработке аппаратных компонентов и систем для переработки одного или нескольких потоков твердых отходов на поверхности Луны. Digital Twin Track сосредоточивается на разработке виртуальной копии полной системы для переработки потоков твердых отходов на поверхности Луны и производства конечных продуктов", – рассказали в агентстве.

Интересно, что зарегистрируемые команды смогут соревноваться в одном или сразу двух направлениях, с распределением призовых денег между двумя схемами.

"Мы будем очень рады видеть, какие решения создают наши глобальные конкуренты, и очень хотим, чтобы этот вызов послужил положительным катализатором для приближения агентства и человечества к исследованию миров за пределами нашего", – добавил Ким Кроум, исполняющий обязанности руководителя программы Centennial Challenges агентства и менеджер по вызовам LunaRecycle.

Ранее OBOZ.UA писал, что NASA сообщило, что на Луне и Марсе появятся домики из грибов.

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