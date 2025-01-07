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Возле "Вернадского" сфотографировали уникальную птицу, которая мигрирует между двумя самыми холодными регионами Земли

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
1,7 т.
Возле 'Вернадского' сфотографировали уникальную птицу, которая мигрирует между двумя самыми холодными регионами Земли

Одной из самых уникальных птиц на Земле является полярный крячок. Это единственный в мире пернатый, сезонно мигрирующий между двумя самыми холодными регионами нашей планеты – Арктикой и Антарктикой.

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В Антарктике можно встретить два вида этих птиц. В целом же семья крячков достаточно многочисленна, их можно увидеть и в Украине, например, крячка речного или малого, отметили полярники с научной станции "Академик Вернадский" на своей странице в соцсети Facebook.

По словам украинских ученых, в районе нашей станции "Академик Вернадский" гнездится атлантический крячок. Он мигрирует относительно недалеко: максимум может достигать юга Бразилии и Австралии, говорят специалисты.

Возле "Вернадского" сфотографировали уникальную птицу, которая мигрирует между двумя самыми холодными регионами Земли

А вот крячок полярный – уникальная птица, отмечают исследователи. "Когда в Арктике лето (совпадает с украинским) и за Северным полярным кругом – полярный день, то этот пернатый живет и гнездится там. Но как только в Арктике наступает осень, он летит к берегам Антарктиды, чтобы "перезимовать", – написали в посту полярники "Вернадского".

Возле "Вернадского" сфотографировали уникальную птицу, которая мигрирует между двумя самыми холодными регионами Земли

Применение геолокаторов обнаружило, что полярный крячок летит около месяца в одну сторону и за траекторией, напоминающей латинскую букву S. "Ведь он вынужден использовать преобладающие направления ветра", – отмечают специалисты.

Известно, что эта птица преодолевает до 96 тысяч километров в одну сторону. В целом, за свою жизнь полярные крячки могут "наматывать" 2,4 млн км, отмечают ученые.

Возле "Вернадского" сфотографировали уникальную птицу, которая мигрирует между двумя самыми холодными регионами Земли

Именно благодаря чрезвычайной выносливости этих полярных птиц, украинский полярник, а сейчас "боевой пингвин" Артем Игнатенко выбрал для своего ночного дрона имя крячок. "Желаем, чтобы ночной Крячок наших защитников летала так же неутомимо и долго, как крачок полярный", – пожелали в сообщении ученые со станции "Академик Вернадский" своему коллеге и защитнику Украины.

OBOZ.UA ранее писал о сивке белой или снежнице – единственной птице в Антарктике, не плавающей в океане.

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