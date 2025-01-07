Возле 'Вернадского' сфотографировали уникальную птицу, которая мигрирует между двумя самыми холодными регионами Земли

Одной из самых уникальных птиц на Земле является полярный крячок. Это единственный в мире пернатый, сезонно мигрирующий между двумя самыми холодными регионами нашей планеты – Арктикой и Антарктикой.

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В Антарктике можно встретить два вида этих птиц. В целом же семья крячков достаточно многочисленна, их можно увидеть и в Украине, например, крячка речного или малого, отметили полярники с научной станции "Академик Вернадский" на своей странице в соцсети Facebook.

По словам украинских ученых, в районе нашей станции "Академик Вернадский" гнездится атлантический крячок. Он мигрирует относительно недалеко: максимум может достигать юга Бразилии и Австралии, говорят специалисты.

А вот крячок полярный – уникальная птица, отмечают исследователи. "Когда в Арктике лето (совпадает с украинским) и за Северным полярным кругом – полярный день, то этот пернатый живет и гнездится там. Но как только в Арктике наступает осень, он летит к берегам Антарктиды, чтобы "перезимовать", – написали в посту полярники "Вернадского".

Применение геолокаторов обнаружило, что полярный крячок летит около месяца в одну сторону и за траекторией, напоминающей латинскую букву S. "Ведь он вынужден использовать преобладающие направления ветра", – отмечают специалисты.

Известно, что эта птица преодолевает до 96 тысяч километров в одну сторону. В целом, за свою жизнь полярные крячки могут "наматывать" 2,4 млн км, отмечают ученые.

Именно благодаря чрезвычайной выносливости этих полярных птиц, украинский полярник, а сейчас "боевой пингвин" Артем Игнатенко выбрал для своего ночного дрона имя крячок. "Желаем, чтобы ночной Крячок наших защитников летала так же неутомимо и долго, как крачок полярный", – пожелали в сообщении ученые со станции "Академик Вернадский" своему коллеге и защитнику Украины.

OBOZ.UA ранее писал о сивке белой или снежнице – единственной птице в Антарктике, не плавающей в океане.

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