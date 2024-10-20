Глаза жука, беременные блохи и опухоли мозга мыши: 10 впечатляющих фото микроскопического мира

На конкурсе фотомикрографии Nikon Small World ежегодно встречаются наука и искусство. В этом году конкурс отпраздновал свой 50-летний юбилей, отметив уникальные фотографии, завораживающие с первого взгляда.

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Из около 2100 фотографий, поступивших из 80 стран мира, жюри выбрало 20 победителей. Именно эти фотохудожники смогли отразить мельчайшие детали микромира с чрезвычайной детализацией и освещением с помощью объектива микроскопа, пишет NBCNews.

Первое место в юбилейном конкурсе заняло новаторское фото клеток опухоли мозга мыши, которое сделал Бруно Систерна, преподаватель Медицинского колледжа Джорджии Университета Огаста. На фото видно, что нарушения в цитоскелете клетки – структурной основе и "путях", известных как микротрубочки – могут привести к таким заболеваниям, как болезнь Альцгеймера и боковой амиотрофический склероз (более известный как БАС или болезнь Лу Герига).

Второе место занял астроном-фотограф из Италии Марсель Клеменс. На его снимке изображена электрическая дуга между шпилькой и проволокой.

К тройки лидеров вошла фотография с изображением конопли, сделанная Крисом Роменом. На фото видны луковичные железы – это трихомы – небольшие волоски или вырост эпидермиса растения, а вот фиолетовые пузырьки содержат каннабиноиды.

Среди призовых фотографий – глаза зеленого паука-краба, которые просто завораживают вблизи.

А исследователь Даниэль Ноп из Германии показал, как выглядит чешуя крыльев бабочки на игле медицинского шприца.

Это не леденцы, а крошки песка с пляжа, которые представил Чжан Чао из Китайской академии наук.

Завораживает фокусная композиция из 337 экспозиций в 10-кратном размере слизистой плесени из национального леса Эльдорадо в Калифорнии.

Две водяные блохи: одна с эмбрионами (слева), а другая с яйцами (справа).

А этот пальмовый жук-долгоносик смотрится на конкурсном фото так, будто готов бороться за первое место в кулачном бою.

Благодаря Лоран Форме и Натаниелю Кларку из Стэнфордского университета теперь все знают, как выглядит нервная система молодой морской звезды.

"Иногда мы не замечаем мелких деталей окружающего мира. Маленький мир Nikon является напоминанием остановиться, оценить силу и красоту мелочей и развивать более глубокий интерес к исследованию", – сказал старший менеджер по CRM и коммуникациям в Nikon Instruments Эрик Флем Live Science.

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