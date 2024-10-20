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Глаза жука, беременные блохи и опухоли мозга мыши: 10 впечатляющих фото микроскопического мира

Инна Василюк
Наука Обоз
3 минуты
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Глаза жука, беременные блохи и опухоли мозга мыши: 10 впечатляющих фото микроскопического мира

На конкурсе фотомикрографии Nikon Small World ежегодно встречаются наука и искусство. В этом году конкурс отпраздновал свой 50-летний юбилей, отметив уникальные фотографии, завораживающие с первого взгляда.

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Из около 2100 фотографий, поступивших из 80 стран мира, жюри выбрало 20 победителей. Именно эти фотохудожники смогли отразить мельчайшие детали микромира с чрезвычайной детализацией и освещением с помощью объектива микроскопа, пишет NBCNews.

Первое место в юбилейном конкурсе заняло новаторское фото клеток опухоли мозга мыши, которое сделал Бруно Систерна, преподаватель Медицинского колледжа Джорджии Университета Огаста. На фото видно, что нарушения в цитоскелете клетки – структурной основе и "путях", известных как микротрубочки – могут привести к таким заболеваниям, как болезнь Альцгеймера и боковой амиотрофический склероз (более известный как БАС или болезнь Лу Герига).

Глаза жука, беременные блохи и опухоли мозга мыши: 10 впечатляющих фото микроскопического мира

Второе место занял астроном-фотограф из Италии Марсель Клеменс. На его снимке изображена электрическая дуга между шпилькой и проволокой.

Глаза жука, беременные блохи и опухоли мозга мыши: 10 впечатляющих фото микроскопического мира

К тройки лидеров вошла фотография с изображением конопли, сделанная Крисом Роменом. На фото видны луковичные железы – это трихомы – небольшие волоски или вырост эпидермиса растения, а вот фиолетовые пузырьки содержат каннабиноиды.

Глаза жука, беременные блохи и опухоли мозга мыши: 10 впечатляющих фото микроскопического мира

Среди призовых фотографий – глаза зеленого паука-краба, которые просто завораживают вблизи.

Глаза жука, беременные блохи и опухоли мозга мыши: 10 впечатляющих фото микроскопического мира

А исследователь Даниэль Ноп из Германии показал, как выглядит чешуя крыльев бабочки на игле медицинского шприца.

Глаза жука, беременные блохи и опухоли мозга мыши: 10 впечатляющих фото микроскопического мира

Это не леденцы, а крошки песка с пляжа, которые представил Чжан Чао из Китайской академии наук.

Глаза жука, беременные блохи и опухоли мозга мыши: 10 впечатляющих фото микроскопического мира

Завораживает фокусная композиция из 337 экспозиций в 10-кратном размере слизистой плесени из национального леса Эльдорадо в Калифорнии.

Глаза жука, беременные блохи и опухоли мозга мыши: 10 впечатляющих фото микроскопического мира

Две водяные блохи: одна с эмбрионами (слева), а другая с яйцами (справа).

Глаза жука, беременные блохи и опухоли мозга мыши: 10 впечатляющих фото микроскопического мира

А этот пальмовый жук-долгоносик смотрится на конкурсном фото так, будто готов бороться за первое место в кулачном бою.

Глаза жука, беременные блохи и опухоли мозга мыши: 10 впечатляющих фото микроскопического мира

Благодаря Лоран Форме и Натаниелю Кларку из Стэнфордского университета теперь все знают, как выглядит нервная система молодой морской звезды.

Глаза жука, беременные блохи и опухоли мозга мыши: 10 впечатляющих фото микроскопического мира

"Иногда мы не замечаем мелких деталей окружающего мира. Маленький мир Nikon является напоминанием остановиться, оценить силу и красоту мелочей и развивать более глубокий интерес к исследованию", – сказал старший менеджер по CRM и коммуникациям в Nikon Instruments Эрик Флем Live Science.

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