Могут ли коты обижаться: ученые дали однозначный ответ

Среди особенностей интеллекта, которые мы часто приписываем котам, есть такая отрицательная черта, как мстительность. Люди нередко считают, что пушистые животные способны запоминать, кто принес им отрицательные эмоции, формировать к ним чувство обиды и отвечать им взаимностью.

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Но так ли это? Может мы просто пытаемся приблизить наших любимцев таким образом к себе? Как пишет издание PetMD, посвященное вопросам ухода за домашними животными и их здоровью, ученые дали четкий ответ на эти вопросы.

Так доктор ветеринарной медицины Мэгги Плейсер объясняет, что понять поведение кошек на самом деле не так просто, как нам бы хотелось. Однако исследователи сумели кое-что выяснить о том, как мыслят эти пушистые создания.

В свою очередь зоопсихолог Джои Лусварди объясняет, что обида – это глубокая и стойкая эмоция, связанная с чувством вины. "Обиды включают множество различных неприятных эмоций: боль, гнев, возмущение, ревность", - сказал он. И объяснил, что люди часто держат обиды, чтобы оградить себя от предстоящей боли или разочарования.

А вот кошки так не умеют. Как объяснил Лусварди, у этих животных нет чувства морали. Иными словами, такие понятия как правильное и неправильное не формируют их поведение. А доктор Плейсер добавляет, что кошки действуют, делая упор на факты, а не их интерпретации.

Поэтому, прежде чем приписывать своему любимцу злые намерения, важно признать, что скорее всего животное ведет себя в соответствии с естественными реакциями, присущими его виду. "Они обрабатывают изменения в своем образе жизни и территории – то есть то, на что они, безусловно, не подписывались", – говорит доктор Плейсер.

Следовательно, коты не злопамятны или мстительны. Но это не отрицает того факта, что они обладают превосходной способностью к запоминанию. Долговременная память кошки часто активируется запахами, вкусами и звуками. Так доктор Плейсер объясняет, что кошки, вероятно, способны узнавать своих братьев и сестер по запаху в течение двух лет. А еще мы все знаем немало историй о том, как полосатики самостоятельно находили дорогу домой после месяцев или даже лет разлуки.

Естественно, это значит, что коты способны запоминать и отрицательный опыт. Кот, которого покинули хозяева или подвергавшийся физическому насилию, даже в случае улучшения ситуации может иметь сложности с установлением доверия. Но здесь вовлечено не чувство обиды, а инстинкт выживания.

Поэтому тем, кто хочет взять кота из приюта, доктор Плейсер советует принять во внимание правило трех троек: три дня стресса оборачиваются для кота тремя неделями на адаптацию и тремя месяцами на установление доверия. Впрочем, в сложных случаях эти сроки могут быть даже длиннее.

Также доктор Лусварди не советует приписывать котам эмоцию гнева – она им тоже не свойственна. Похожее на проявления гнева поведение у этих животных может быть вызвано нервным перевозбуждением. Именно это состояние заставляет их нападать или скрываться. Перевозбуждение могут вызвать:

слишком частое поглаживание;

слишком тщательный уход;

громкие звуки;

сильные запахи;

присутствие других животных;

поход к ветеринару;

переезд;

интенсивная игра;

появление незнакомцев в доме.

Кошки не зацикливаются на обиде и, конечно, не ждут извинений. Их поведение часто бывает продиктовано стрессом, страхом или беспокойством. Чтобы помочь им успокоиться, нужно не заглаживать свою вину, а восстановить чувство безопасности. А также разрушить какие-либо негативные ассоциации, которые у них сформировались с вами или другими предметами, звуками, запахами или событиями, говорит Лусварди.

Чтобы ваш любимец снова чувствовал себя хорошо и уютно, обеспечьте ему наличие тайника, где его никто не будет трогать. Это может быть что угодно – картонная коробка, закрытый кошачий домик и даже уголок под диваном. Договоритесь, что когда кот находится в своем тайнике, никому нельзя его беспокоить.

А чтобы разрушить негативные ассоциации в голове кота, используйте положительное подкрепление. Когда животное приближается к существу, предмету или обстановке, которые вызывают у него смущение, успокаивайте его поглаживанием или вознаграждайте лакомством.

Не будьте слишком строги к себе, если вы сделали что-то, что испугало вашу кошку, например, вы случайно наступили ей на хвост или испугали ее. Время от времени это происходит со всеми. Поэтому оцените состояние животного и, если все хорошо, дайте ему время успокоиться. Возможно, ваш любимец захочет какое-то время побыть отдельно от вас, но потом рад возобновить общение и принять лакомство и ласку как заверение в хорошем отношении.

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