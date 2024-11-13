Космический телескоп Джеймса Уэбба нашел необычные галактики, указывающие на альтернативу темной материи

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) обнаружил необычные галактики. Эти загадочные далекие миры указывают на существование альтернативы темной материи.

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Группа астрономов, анализирующих данные Уэбба, утверждают, что некоторые из древнейших галактик в нашей Вселенной кажутся гораздо более яркими, чем ожидалось. Это свидетельствует о том, что они образовались рано и быстро росли потенциально без влияния темной материи, пишет Space.com.

По словам исследователей, фото Вебба дают новые подсказки, указывающие на альтернативу темной материи, известной как модифицированная ньютоновская динамика или MOND.

Постепенная иерархическая эволюция галактик, которая, по мнению ученых, движется холодной темной материей и является ключевым компонентом стандартной космологической модели нашей Вселенной, широко признана. Она ведь объясняет разнообразие форм и размеров галактик, рассеянных в космосе.

Однако Уэбб не заметил тусклых сигналов, которые, как ожидается, исходят от этих маленьких примитивных фрагментов галактик в ранней Вселенной, сказала в заявлении Стейси Макго, являющейся астрофизиком в Университете Кейс Вестерн Резерв в Огайо. Зато данные телескопа показывают, что ранние галактики были больше и ярче, чем ожидалось.

Исследователи утверждают, что эти галактики выросли слишком большими и слишком быстро – значительно предваряя ожидания, установленные обычными моделями холодной темной материи. Однако этот стремительный рост точно согласуется с прогнозами MOND 26-летней давности.

Ученые предполагают, что некоторые из чрезмерно ярких источников, зафиксированных телескопом, могли быть активными сверхмассивными черными дырами вместо галактик.

MOND утверждает, что когда гравитация становится очень слабой, она ведет себя не так, как это предполагал Исаак Ньютон. Примером являются окрестности галактик. Эту концепцию предложил израильский физик Мордехай Милгром в 1982 году как способ очень быстрое вращение галактик без использования темной материи или темной энергии.

Хотя MOND имел определенный успех, у него немало критиков. Астрономам трудно интегрировать эту идею в единую структуру, которая может объяснить широкий спектр космологических наблюдений.

"Мы оказались между двумя очень разными теориями, которые кажутся непримиримыми, несмотря на то, что они применяются к тесно связанным, но несоразмерным линиям доказательств", – отметила Стейси Макго и ее коллеги.

Хотя MOND не является общепризнанной теорией в космологии, исследователи убеждены, что она сделала достаточно успешных прогнозов, так что это не может быть простым совпадением. "Это, пожалуй, нам что-то говорит. Однако, что это такое, остается такой же загадкой, как состав темной материи", – подытожила команда ученых.

OBOZ.UA ранее писал, что астрономы увидели черную дыру, которая "убила" молодую галактику размером с Млечный путь.

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