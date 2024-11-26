Космический телескоп Джеймса Уэбба 'раздел' галактику Сомбреро: она напоминает диск для метания. Фото

Телескоп Джеймса Уэбба создал новое изображение галактики Сомбреро, также известного как Мессье 104 (M104). Совершенно лишена своего нетипично большого галактического балджа (скопление звезд в центральной зоне спиральной галактики, имеющее шаровидную форму), скрывавшего яркое ядро, галактика больше похожа на диск для метания.

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The European Space Agency опубликовали изображение, на котором сравнивается вид известной галактики Сомбреро в среднем инфракрасном и видимом свете. Инструмент MIRI (инструмент среднего инфракрасного диапазона) космического телескопа Джеймса Уэбба показывает гладкий внутренний диск галактики, а изображение в видимом свете космического телескопа Хаббла показывает большое и расширенное свечение центральной выпуклости звезд.

И изображения Уэбба, и изображения Хаббла раскрывают складчатую природу пыли, образующей внешнее кольцо галактики Сомбреро.

По словам исследователей, комковатая природа пыли, в которой MIRI обнаруживает углеродсодержащие молекулы, так называемые полициклические ароматические углеводороды, может указывать на наличие молодых звездообразующих областей. Однако по сравнению с другими галактиками, ранее были исследованы с помощью телескопа Вебба, галактика Сомбреро не является особым очагом звездообразования. Кольца галактики Сомбреро производят менее одной солнечной массы звезд в год, тогда как Млечный Путь производит примерно две солнечные массы в год.

Галактика M104 – один из самых эффектных соседей Млечного Пути. Благодаря выступающей центральной части характерной пылевой полосе, а также небольшому углу между главной плоскостью и лучом зрения эту звездную систему неофициально называют Сомбреро. Эта галактика является "гибридом". Ее классифицируют как линзообразную – она занимает промежуточное положение между традиционными спиральными и эллиптическими системами.

Линзообразные галактики имеют форму диска и отчетливо выраженное ядро. Но при этом у них не видно следов спиральной структуры, и они уже потеряли большую часть своего межзвездного газа.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что космический телескоп Джеймса Уэбба нашел необычные галактики, указывающие на альтернативу темной материи.

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