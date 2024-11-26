'Их не должно существовать': NASA сделало удивительное открытие на грани нашей Вселенной

Телескоп Джеймса Вебба (JWST) совершил удивительное открытие на грани нашей Вселенной. Ученые думали, что такого "не должно существовать".

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Космический аппарат NASA зафиксировал три галактики "Красного монстра" в возрасте 12,8 миллиарда лет и размером как Млечный Путь, появившихся через миллиард лет после Большого взрыва. Согласно наиболее приемлемой космологической модели образования – лямбда-модели холодной темной материи (LCDM) – эти галактики не должны быть, пишет DailyMail.

Исследователи называют три недавно открытые галактики "Красными монстрами" из-за их гигантских размеров и высокого содержания пыли, что придает им выразительный красный цвет на изображениях телескопа.

LCDM утверждает, что первые образовавшиеся во Вселенной галактики не имели достаточно времени, чтобы стать такими массивными.

"Обнаружение трех таких огромных зверей создает головоломку. Многие процессы в эволюции галактик имеют тенденцию вводить ограничения, насколько эффективно газ может превращаться в звезды. Но эти "Красные Монстры" как-то быстро избежали этих препятствий", – сказал соавтор исследования, учёный по внегалактической астрономии Университета Бата Стейн Вуйтс.

По словам ученых, уже не первый раз телескоп Вебба замечает "невероятно большие" древние галактики. И это заставило астрономов поставить под сомнение их понимание того, как образовались ранние миры.

Ранее считалось, что галактики образуются внутри огромных ореолов темной материи, гравитация которой захватывает газ и заставляет его образовывать гравитационные структуры. Как правило, только 20 процентов этого газа превращается в звезды и галактики. Поэтому галактикам нужно много времени, чтобы добиться огромных размеров.

Но "Красные Монстры" бросают вызов этому утверждению. Исследователи пришли к выводу, что для того, чтобы эти галактики достигли своего размера, они должны формировать звезды почти вдвое быстрее, чем образовавшиеся позже в космологической истории.

"Эти открытия меняют наше понимание формирования галактик в ранней Вселенной", – сказал ведущий автор исследования и докторант Женевского университета в Швейцарии Менгюань Сяо.

Чтобы разобраться в этой космологической тайне, нужно будет провести дальнейшее исследование этих аномальных галактик с помощью уникальных возможностей JWST, отмечают эксперты.

OBOZ.UA ранее писал, что космический телескоп Джеймса Уэбба нашел необычные галактики, указывающие на альтернативу темной материи.

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