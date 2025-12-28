Космическая елка: астрономы заметили удивительное звездное скопление

Астрономы обратили внимание на скопление звезд в форме рождественской елки, которое расположено внутри одного из самых активных "звездных яслей" Млечного Пути. Известное как "Космическая елка", оно находится в рассеянном звездном скоплении NGC 2264, примерно в 2700 световых лет от Земли.

Об этом пишут Interesting Engineering и The Pulse. Эта область находится в слабом созвездии Единорога, вблизи плотной средней плоскости Млечного Пути, где остается много газа и пыли.

Название скопления происходит от треугольной формы, образованной молодыми звездами. При наблюдении через телескоп эта форма очень напоминает рождественскую елку.

Отмечается, что внутри этих облаков звезды продолжают образовываться, высвобождать энергию и менять свое окружение.

Что известно о NGC 2264

NGC 2264 содержит огромные облака водородного газа, смешанного с густой космической пылью. Когда новорожденные звезды нагреваются, они выделяют сильное ультрафиолетовое излучение. Эта энергия стимулирует находящиеся поблизости атомы водорода, вызывая свечение больших участков красным цветом.

Астрономы классифицируют эти участки как эмиссионные туманности. Темные полосы пыли пронизывают их, блокируя свет звезд на заднем плане и создавая резкие контрасты.

Эти пылевые облака не только поглощают свет. Когда они находятся вблизи горячих звезд, то рассеивают синие волны. Этот процесс образует рефлекторные туманности.

Вместе красное излучение и синее отражение придают "Космической елке" ее многослойный вид.

Скопление "Космическая елка"

Около центра региона светит S Monocerotis, массивная и нестабильная звезда, яркость которой меняется со временем. Пыль, окружающая ее, отражает ее свет, создавая заметное голубое свечение.

Над этой звездой формируется скопление "Космическая елка". Десятки молодых звезд образуют нечеткий треугольный контур. Большинство из них образовались из одного и того же родительского облака и существуют всего несколько миллионов лет.

Эти звезды не являются спокойными. Их излучение нагревает газ поблизости. Звездные ветры образуют полости в окружающих облаках. Со временем эта активность очищает пространство вокруг скопления и замедляет дальнейшее образование звезд поблизости.

Как в NASA обнаружили "Космическую елку" и раскрыли ее тайны

NASA открыло NGC 2264 с помощью рентгеновской обсерватории Чандра. Полученные изображения показали, что объект состоит из звезд, некоторые из которых имеют массу меньше Солнца, а другие – размеры, в семь раз превышающие массу Солнца.

В NASA также проанализировали оптические данные, полученные с помощью 0,9-метрового телескопа Национального научного фонда.

"Результаты анализа оптических данных показали, что газы происходят из зеленой туманности. Они расположены подобно структуре хвои на ели. Однако важно отметить, что изображение было повернуто примерно на 160 градусов по часовой стрелке от северной точки наблюдателя, чтобы оно напоминало рождественскую елку", – сказано в статье.

Молодые звезды в NGC 2264 оказались нестабильными. Во время наблюдения в рентгеновском или любом другом типе освещения они выдавали сильные вспышки, подобные неожиданным космическим аномалиям, что поразило ученых.

Чтобы воссоздать изображение, NASA создала искусственную модель со скоординированными вариациями, чтобы показать расположение каждой звезды на космической рождественской елке.

Кроме телескопа "Чандра", агентство объединило несколько других телескопов для наблюдения за различными физическими условиями. Это позволило получить волны, отражающие различные физические условия, такие как температура или энергия.

