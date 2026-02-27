УкраїнськаУКР
Когда в марте произойдет лунное затмение: где будет видно

Март традиционно считается месяцем начала астрономической весны, но в этом году он привлекает внимание еще и редким небесным событием. В начале марта Луна полностью погрузится в тень Земли, создав эффектное полное лунное затмение.

Для астрономов и любителей звездного неба это одно из главных событий года. Подобные явления случаются нечасто, а в 2026 году оно будет лишь одно. Поэтому интерес к затмению уже сейчас высок во всем мире. Впрочем, увидеть его вживую смогут далеко не все.

Когда полное лунное затмение 2026 года

Полное лунное затмение произойдет во вторник, 3 марта. В этот момент Луна пройдет сквозь умбральную тень Земли, почти на час приобретя темно-красный оттенок, известный как "Кровавая Луна". Общая продолжительность всех фаз затмения составит более пяти с половиной часов, тогда как полная фаза продлится около 58 минут, пишет Universe Today.

Это затмение станет кульминацией первого сезона затмений 2026 года, который начался кольцевым солнечным затмением над Антарктидой 17 февраля. Второй сезон придется на август и будет включать полное солнечное затмение над Гренландией, Исландией и Испанией, а также глубокое частичное лунное затмение в конце месяца.

Интересно, что нынешнее событие почти завершает так называемую тетраду лунных затмений – серию из четырех полных затмений подряд, которые начались в 2025 году. Подобные серии всегда вызывают повышенный интерес и часто становятся поводом для громких астрономических обсуждений.

Где будет видно затмение и увидят ли его в Украине

Наилучшие условия для наблюдения сложатся в регионе Тихого океана. Полное лунное затмение полностью увидят жители Восточной Австралии, Новой Зеландии, Японии, Дальнего Востока России, Гавайев, Аляски и северо-запада Северной Америки. В США и Канаде в других регионах полная фаза или начнется, или завершится уже во время захода Луны.

Для Европы, в том числе и Украины, это затмение будет практически недоступным для наблюдения. Луна в это время будет находиться ниже горизонта, поэтому увидеть полную фазу не удастся. Именно поэтому украинским наблюдателям придется довольствоваться онлайн-трансляциями.

Во время затмения Луна будет проходить все классические фазы – от полутеневой до полного погружения в умбру. В полной фазе она может приобретать различные оттенки красного цвета, что зависит от состояния атмосферы Земли и количества пыли и аэрозолей в ней.

Отдельный интерес представляет редкое явление селенелиона – когда затемненная Луна одновременно видна над горизонтом вместе с Солнцем. Такое возможно только в пограничных зонах видимости и при благоприятных условиях рельефа и погоды.

Смотреть затмение Луны онлайн

Это затмение является частью сарос-цикла 133 – долговременной серии из 71 лунного затмения, которая берет начало еще в XVI веке. Текущее событие является 27-м в этом цикле, а последнее полное лунное затмение этой серии состоится аж в 2278 году.

В разные эпохи полные лунные затмения воспринимались как зловещие знаки. В то же время еще древние греки и вавилоняне умели точно их предсказывать, что свидетельствует о высоком уровне развития древней астрономии.

В отличие от солнечных затмений, лунные абсолютно безопасны для наблюдения. Для этого не требуется специальное оборудование – достаточно открытого горизонта, а бинокль или телескоп только улучшат впечатление.

Для тех, кто не сможет увидеть затмение вживую, предусмотрены прямые трансляции. В частности, это предлагает проект Виртуальный телескоп:

OBOZ.UA писал ранее, что летом 2027 года произойдет полное затмение Солнца.

