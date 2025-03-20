Китай разработал робота-насекомое для добычи ископаемых на Луне и астероидах. Видео

Поскольку ресурсы Земли продолжают истощаться, ученые все чаще обращают внимание на внеземную добычу полезных ископаемых в космосе. Работая в этом направлении, предприятие Китая в области космического майнинга презентовало своего первого многофункционального работа-насекомое для добычи ископаемых на Луне и астероидах.

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Над новейшей разработкой работали ученые Китайского университета горного дела и технологий (CUMT). Ученые отметили, что новый робот, предназначенный для работы в условиях микрогравитации, может проложить путь для будущих "межзвездных шахтеров", пишет CGTN.

Робот, спроектированный исследовательской группой под руководством профессора Лю Синьхуа из CUMT, отличается от широко известных роботов-гуманоидов и собак-роботов. У него шестиногая конструкция с тремя колесами и тремя лапами, что позволяет ему эффективно работать в условиях микрогравитации.

"В космосе объекты не остаются на месте, как на Земле, из-за отсутствия силы тяжести. Если что-то толкнуть, оно поплывет, как астронавты внутри космической станции", – объяснил профессор Лю.

Одной из самых больших проблем в космической добыче является бурение поверхностей под низкой гравитацией, говорят эксперты.

По словам ученых, на Земле вес работа обеспечивает необходимую силу, чтобы толкнуть сверло в поверхность. Однако поскольку гравитация Луны составляет лишь одну шестую от земной, а астероиды имеют еще более слабые гравитационные поля, стабилизация буря становится серьезной проблемой.

Чтобы решить эту проблему, исследовательская группа черпала вдохновение в насекомых и разработала специальную структуру когтя для улучшения сцепления и стабильности робота.

"Система когтей – это конструкция массива, которая улучшает адгезию и способность захвата в условиях микрогравитации. Это позволяет работу оставаться на якоре во время сбора образцов и эффективно передвигаться на основе рельефа", – пояснил профессор Лю.

Помимо поддержания стабильности, робот для космического майнинга оснащен биомеметической системой передвижения с шестью ногами. Каждая нога имеет конфигурацию колеса и якоря, что позволяет работу преодолевать неровную и покрытую кратерами поверхность астероида, говорят инженеры.

"Мы успешно провели эксперименты по моделированию микрогравитации. Робот мог ходить, закрепляться и даже собирать образцы в симулированной среде лунной почвы, подтверждая наш начальный проект", – сказал Лю Синьхуа.

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