Кит, ныряющий в небесные волны: украинские полярники зафиксировали удивительное явление. Фото

Украинские полярники с антарктической исследовательской станции "Академик Вернадский" зафиксировали интересное явление. У острова Кинг-Джордж ученые увидели интересное облако.

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По словам исследователей, облако напоминает фигуру ныряющего в небесные волны кита. Такое чудо сфотографировали наши полярники с борта судна "Ноосфера" и выложили фотографии на своей странице в сети Facebook.

Прекрасный момент на фото поймал руководитель технического отряда сезонной экспедиции Анатолий Андреев.

"На заднем плане фото можно увидеть овальные чечевицеобразные облака и их фрагменты – они указывают на устойчивое состояние (устойчивое расслоение) атмосферы на уровне их образования. Ниже заметны несколько серых кучевых облаков, которые демонстрируют неустойчивую прослойку атмосферы снизу", – описывают в сообщении ученые "Вернадского".

Полярники объясняют, что относительно теплый и влажный воздух поднялся от поверхности океана, сформировал низкие облака, а дальше с разгона уперся в устойчивую прослойку атмосферы.

"Во время этого столкновения, вероятнее всего, и образовалось такое необычное волнообразное облако", – отметил руководитель отдела физики атмосферы и геокосмоса НАНЦ Денис Пышняк.

В заметке украинские исследователи называют зафиксированное облако "небесный кит" и спрашивают у читателей страницы, что напоминает им эта небесная фигура. "Мне похоже на инопланетный самолет", – ответила одна читательница.

"А мне – на пингвина, который нашел в снегу что-то интересное и так зарылся, что только хвостик торчит (слева)", – написала другая.

Еще одна почитательница страницы "Вернадского" сказала, что это "тучка с ручкой".

OBOZ.UA ранее писал, что украинский полярник снял впечатляющее лунное гало и перламутровые тучи над "Вернадским".

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