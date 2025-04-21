Калории не при чем: ученые обнаружили, почему люди могут резко набрать вес

Новое исследование британских ученых предлагает свежий взгляд на причины быстрого набора веса. Вместо того чтобы считать ожирение следствием постепенного переедания, ученые обращают внимание на то, что вес может меняться скачками, связанными с жизненными событиями – как стрессовыми, так и приятными.

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Это открытие ставит под вопрос традиционное представление о ежедневном накоплении лишних калорий как основной причине ожирения. Детали рассказало издание Science Alert.

"Нестабильность образа жизни" как забытый фактор

Ученые из Университета Лафборо, в том числе исследователь в области физических упражнений Артур Доу, назвали этот фактор "нестабильностью образа жизни". По их мнению, именно он может быть малоисследованной, но существенной причиной роста уровня ожирения в мире.

На основе данных, собранных с помощью современных технологий вроде фитнес-трекеров, команда пришла к выводу: набор веса происходит не постепенно, а в виде "всплесков" – реакций организма на определенные события. К примеру, переедание во время праздников, стресс, болезни, прием медикаментов, изменение климата, проблемы в отношениях, отцовство или даже короткие периоды нездорового питания (до 5 дней) могут запустить метаболические изменения.

Роль стресса и гормональных изменений

Важной частью этой гипотезы является влияние стресса на гормональный баланс. Во время стрессовых ситуаций организм выделяет кортизол – гормон, подавляющий неприоритетные функции, среди которых и метаболизм. В то же время, кортизол влияет на инсулин, снижая уровень глюкозы в крови и провоцируя повышенную тягу к калорийной пище, особенно сладостей.

Этот биологический механизм, который в свое время помогал людям выжить в условиях опасности, сейчас превратился в источник проблем, ведь сегодня мы находимся в состоянии хронического стресса, в частности из-за войны или переутомления.

Какое решение

Авторы исследования считают, что новейшие цифровые решения, включая технологии искусственного интеллекта, могут сыграть ключевую роль в разработке персонализированных стратегий контроля веса. Такие инструменты способны вовремя выявлять периоды риска и предлагать корректировку поведения даже если они кратковременны.

Главный вывод статьи – не вес сам по себе является главной целью, а стабильный, сбалансированный образ жизни. Попытка снизить вес только за счет игнорирующих психологический и эмоциональный фон диет может быть не только неэффективной, но и вредной.

"Если нарушение стабильности образа жизни – ключевой фактор в ежегодном наборе веса, то и профилактика должна быть сосредоточена именно на таких моментах. А если вес растет всплесками, то и эффективные изменения поведения могут быть временными, но целевыми", – заключают исследователи.

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