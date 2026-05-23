В Японии обнаружены следы астероида, который может быть связан с вымиранием динозавров. Фото

Группа японских исследователей обнаружила следы астероида, который, по их утверждениям, может быть связан с вымиранием динозавров. Находка, которая может оказать существенное влияние на историю нашей планеты, выявили в префектура Фукуи.

Видео дня

Речь идет об астероиде диаметром 10-15 километров, который, как до этого предполагалось, упал в районе полуострова Юкатан в Мексике. Об этом сообщает издание Jiji Press.

Что на самом деле нашли ученые

Согласно заявлению группы исследователей из Университета Тохоку, Токийского университета и Университета префектуры Фукуи, следы столкновения астероида, который, возможно, стало причиной массового вымирания динозавров в конце мелового периода около 66 миллионов лет назад, обнаружили в восточной части Хоккайдо.

Астероид диаметром 10-15 километров упал в районе современного полуострова Юкатан в Мексике и считается одной из причин вымирания динозавров, вызвав резкое глобальное похолодание.

Следы удара астероида были обнаружены по всему миру в слоях с высокой концентрацией элементов платиновой группы, которые были в изобилии в астероиде, который упал на границе мелового и палеогенового периодов.

Профессор Университета Тохоку Такасима Рэйси и другие исследователи потратили 10 лет на изучение группы Немуро – комплекса осадочных слоев в городе Урахоро на Хоккайдо, которые в меловом периоде представляли собой морское дно.

Почему исчезли динозавры

Основная и общепринятая в научном сообществе версия гибели динозавров – это столкновение Земли с космическим телом, которое произошло примерно 66 миллионов лет назад. Однако сам по себе удар был лишь триггером. Динозавры погибли не столько от взрыва, сколько от его катастрофических долгосрочных последствий для климата.

Ученые утверждают, что астероид диаметром врезался в Землю в районе современного полуострова Юкатан, оставив гигантский кратер Чикшулуб диаметром 180 км. Сила взрыва в миллионы раз превышала мощность всего ядерного арсенала человечества.

В радиусе тысяч километров всё живое мгновенно сгорело от мощнейшей тепловой волны. Удар вызвал колоссальные цунами высотой в сотни метров и глобальные землетрясения.

Из-за отсутствия солнечного света прекратился фотосинтез. Сначала погибли растения и морской планктон. Вслед за ними от голода вымерли крупные травоядные динозавры, а затем и охотившиеся на них хищники.

Напомним, на юго-западе Франции обнаружили более сотни неповрежденных яиц динозавров. Они датируются меловым периодом, то есть возраст находки – примерно 72 миллиона лет.

Как писал OBOZ.UA, недавно под Иерусалимом перед строительством нового района к северу от Рамат-Рахель провели раскопки и нашли неожиданную археологическую загадку: 50-метровый древний туннель в скале. Израильские исследователи пока не установили его назначение и возраст.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!