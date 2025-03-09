Как выглядит самое высокое дерево в мире и почему увидеть его 'стоит' 5000 долларов. Фото

Прибрежная секвоя, получившая собственное имя Гиперион в честь титана из греческой мифологии, официально признала Книгой рекордов Гиннеса как самое высокое дерево в мире. Однако посмотреть своими глазами этого природного гиганта, который имеет 116 метров и все еще продолжает расти, запрещено.

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С тех пор как Гиперион нашли в 2006 году в Калифорнийском национальном парке Редвуд (США), посетители пытаются пробраться к нему сквозь заросли и дерево испытывает серьезную деградацию окружающей среды. Представители парка приняли решение, что нарушители спокойствия рекордсмена могут столкнуться с шестимесячным заключением и штрафом в 5000 долларов, пишет CNN.

Когда естествоиспытатели Крис Аткинс и Майкл Тейлор обнаружили гигантскую секвой летом 2006 года в отдаленной части парка Редвуд, они были поражены ее размерами.

Тогда с помощью лазерного дальномера и стекловолоконной ленты исследователи выяснили, что высота дерева от основания до кроны составляет 115,55 м. Однако Гиперион, возраст которого примерно 600-800 лет, продолжает расти и сейчас уже достигает более 116 метров.

Гиперион находится в глубине парка и к нему нет троп, однако искателей острых ощущений было достаточно, которые пытались пробраться сквозь заросли и уничтожали природу вокруг.

"Несмотря на тяжелое путешествие, рост популярности этого дерева благодаря блоггерам, авторам путешествий и вебсайтам привел к опустошению среды обитания вокруг Гипериона", – говорится в заявлении Калифорнийского национального парка.

"Там был мусор, и люди создавали еще больше боковых дорожек, чтобы воспользоваться туалетом. Они оставляют использованную туалетную бумагу и человеческие отходы – это плохо", – добавили природозащитники.

Представители парка также отметили, что в этой местности ограничена мобильная связь и GPS, поэтому спасти заблудших или раненых туристов в этом районе может быть очень сложно.

Поэтому по ряду причин было решено закрыть всю территорию вокруг дерева-рекордсмена и штрафовать нарушителей.

В Калифорнийском парке также находятся второе, четвертое и пятое по высоте деревья. Это также прибрежные секвои, которым дали названия Гелиос, Икар и Дедал, высота которых 110, 113 и 114 м, добавляет Википедия.

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