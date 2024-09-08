Как выглядели бы человеческие ноги, если бы у них была структура, как у животных: такое может привидеться в ужасах. Фото

Люди часто задумываются над самосовершенствованием, принимая во внимание силу и выносливость животных. Самыми сильными у братьев наших меньших есть, пожалуй, ноги.

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Поэтому научный консультант, называющий себя Rainmaker, у себя на странице в соцсети Х выставил фотографию, где изображены человеческие ноги в структуре некоторых животных. Фото вызвало смущение у многих его подписчиков.

Rainmaker отмечает, что "люди часто путают положение колена и лодыжки у большинства животных".

"Понимая это, иллюстратор Сатоши Кавасаки (Satoshi Kawasaki) представил, что произойдет, если нарисовать человеческие ноги, взяв за основу скелеты животных", – подчеркнул в посте Rainmaker.

На фото можно увидеть, каким будет человек, если у него отрастут ноги собаки, коня или фламинго.

Не все подписчики страницы Massimo оценили такую удивительность. Большинство отметило, что это удивительно и даже ужасно.

Ранее OBOZ.UA писал, какие животные наиболее приближены к людям по поведению.

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