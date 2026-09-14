Как Венера может быть горячее Меркурия: ученые объяснили несоответствие

Логика подсказывает, что Меркурий, находящийся ближе всего к Солнцу, должен демонстрировать самые высокие показатели температуры в Солнечной системе. Однако Венера поражает ученых показателем в 480 градусов по Цельсию, что ощутимо превышает дневной максимум ее космического соседа.

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Астрофизики объясняют этот парадокс тем, что на климат небесного тела влияет не только солнечная радиация, но и особенности атмосферы, ее состав и геологическая история. Как отмечает Live Science, благодаря мощному парниковому эффекту вторая планета превратилась в настоящую адскую среду, оставив Меркурий позади.

Расчет температуры

Астрофизики подчеркивают, что близость к звезде определяет лишь количество света, достигающего поверхности, но не описывает дальнейшее распределение этой энергии. Значительную роль играют способности планеты отражать лучи, удерживать тепло и переносить его атмосферными потоками. Из-за отсутствия полноценной газовой оболочки Меркурий днем быстро нагревается до 430 градусов по Цельсию, но с наступлением ночи мгновенно отдаёт всё тепло в открытый космос, из-за чего температура там падает до минус 180 градусов.

Атмосферное покрывало и ловушка для инфракрасного излучения

На Венере царит совершенно противоположная обстановка благодаря ее сверхплотной атмосфере, которая практически полностью состоит из углекислого газа. Солнечные лучи свободно проникают сквозь газовый слой, но после поглощения поверхностью превращаются в инфракрасное излучение, то есть тепло. Углекислый газ действует как экранирующий барьер: он многократно отражает и поглощает эту энергию, не давая ей выйти за пределы планеты. В результате температурный режим на Венере остается стабильно высоким как днем, так и ночью.

Парадокс отражения солнечного света

Плотные облака из серной кислоты, которыми покрыта Венера, отражают в космос около трёх четвертей всего солнечного света, а до самой поверхности доходит лишь около 3 % лучей. Если бы планету лишить облачного покрова и газовой оболочки, она была бы значительно холоднее Меркурия, поскольку изначально получает меньше солнечной энергии. Это доказывает, что именно атмосферная ловушка, а не прямые солнечные лучи, превратила ее в самый жаркий мир нашей системы.

Вулканическое прошлое и необратимый парниковый эффект

Формирование такой плотной газовой оболочки ученые связывают с чрезвычайно активной вулканической и тектонической деятельностью в прошлом Венеры.

Масштабные извержения в течение длительного времени насыщали атмосферу большим количеством парниковых газов. Это привело к возникновению так называемого пост-парникового эффекта, когда процесс удержания тепла стал самоподдерживающимся, а экстремальная жара на поверхности закрепилась на постоянной основе.

OBOZ.UA писал, что ученые выдвинули новую теорию происхождения Меркурия.

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