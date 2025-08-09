Как увеличить продолжительность жизни: ученые предложили нестандартный способ

Современная наука предлагает немало советов для тех, кто стремится прожить дольше: не иметь вредных привычек, высыпаться, быть физически активным, употреблять больше орехов, фруктов и овощей. Однако недавнее исследование американских ученых выявило еще один фактор долголетия – жизнь рядом с морем.

Видео дня

Ученые из Университета штата Огайо провели масштабный анализ данных переписи 66 263 человек, сравнивая продолжительность их жизни с удаленностью места жительства от водоемов. Результаты оказались показательными: люди, которые живут рядом с побережьем моря, имеют большую вероятность жить дольше, чем те, кто живет у внутренних водоемов или далеко от воды. Детали рассказало издание ScienceAlert.

Близость моря или океана влияет на продолжительность жизни

По словам эколога и специалиста по общественному здоровью Цзяньйона Ву, жители прибрежных регионов живут в среднем на год дольше, чем средний показатель в 79 лет, тогда как в городах вблизи рек и озер этот показатель может быть ниже.

Хотя предыдущие исследования уже связывали "голубые пространства" – водоемы, реки, озера и моря – с положительным влиянием на психическое и физическое здоровье, на этот раз ученые акцентировали именно на связи с продолжительностью жизни.

Интересно, что проживание вблизи внутренних водоемов в урбанизированных районах не дало такого же эффекта. Наоборот – в некоторых случаях оно ассоциировалось с более низкой продолжительностью жизни. В то же время жизнь возле рек или озер в сельской местности все же имела положительное влияние, хотя и меньшее, чем на побережье моря.

Как объяснить этот феномен

Ученые указывают на несколько возможных причин:

Более мягкий климат в прибрежных регионах: меньше жарких и холодных дней.

в прибрежных регионах: меньше жарких и холодных дней. Лучшее качество воздуха , особенно по сравнению с городскими зонами у рек.

, особенно по сравнению с городскими зонами у рек. Больше возможностей для активного отдыха – пляжи, прогулки, водные виды спорта.

– пляжи, прогулки, водные виды спорта. Социально-экономический статус: жилье у моря часто дороже, что косвенно связано с лучшим доступом к медицине и высоким уровнем благосостояния.

А вот городские районы у внутренних водоемов могут иметь более высокий уровень загрязнения, риск наводнений, меньше безопасных пространств для движения, и часто – более высокий уровень бедности. Именно эти факторы, по словам географа Янни Цао, могут нивелировать пользу от соседства с водой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие тревожные сигналы указывают на старение мозга.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.