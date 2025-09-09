Как спать, чтобы не ухудшалась память: ученые назвали удачную позу

У каждого есть любимая поза для сна: кто-то сворачивается калачиком, кто-то разлегает "морской звездой". Но, как оказалось, не только продолжительность отдыха влияет на здоровье.

Ученые доказывают: именно положение тела во сне может влиять на работу мозга и даже помочь избежать проблем с памятью в будущем. Детали рассказало издание Daily Mail.

Почему важно спать на боку

Оптимальным вариантом является сон на боку. В такой позе лучше работает глимфатическая система – естественный "очистительный механизм" мозга, который активируется именно во время сна.

Эта система использует спинномозговую жидкость, чтобы "вымывать" токсичные белки из тканей мозга. Если они накапливаются в избыточном количестве, то со временем могут повреждать клетки и способствовать развитию болезни Альцгеймера. Речь идет прежде всего о двух белках: бета-амилоид, который формирует бляшки вокруг клеток, и тау-белок, образующий клубки внутри клеток мозга.

По словам Льва Фомченкова, эксперта по здоровью мозга и CEO компании Cosmic Nootropic, именно положение на боку (независимо от того, справа или слева) позволяет жидкости двигаться эффективнее, используя силу тяжести, и тем самым лучше выводить опасные отложения.

Как это работает

Во время сна пространство между клетками мозга увеличивается примерно на 60%, что позволяет жидкости свободнее циркулировать. Сон на спине может сжимать отдельные участки мозга, а сон на животе – нарушать положение позвоночника. В результате глимфатическая система работает хуже, и "мусор" накапливается.

"Представьте, что вы не выносите мусор неделями – в конце концов он становится проблемой. В мозге это означает постепенное ухудшение памяти и когнитивных функций", – отметил ученый.

Практические советы

Эксперты советуют не просто спать на боку, но и заботиться о правильном положении тела. Полезно класть небольшую подушку между коленями для выравнивания таза и позвоночника. А чтобы избежать непроизвольного переворачивания на спину, можно положить подушку сзади. Обычно за одну-две недели тело адаптируется к новой позе и она становится естественной.

Что говорят другие исследования

Специалисты клиники Mayo в США также подтверждают: сон на боку помогает поддерживать правильное положение суставов и позвоночника, снимает давление с внутренних органов и способствует здоровому кровообращению.

Зато сон на спине, хоть и считается полезным для суставов, может ухудшать апноэ сна и вызывать боль в шее. А сон на животе признан худшим – он ограничивает дыхание и искривляет позвоночник.

