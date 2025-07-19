Как сделать, чтобы iPhone дольше не разряжался: простой трюк

Одно из основных нареканий, которое возникает у владельцев iPhone – это быстрая разрядка аккумулятора. Невероятно раздражает, если смартфон перестает работать именно тогда, когда он вам больше всего нужен, а розетки рядом нет.

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Впрочем, существует один малоизвестный трюк, который может продлить жизнь iPhone. Как пишет MailOnline, он будет особенно полезен там, кто часто общается в онлайн-чатах.

Все, что вам нужно сделать, чтобы продлить время работы устройства, это положить его экраном вниз, когда он не в кармане или сумке. В таком положении гаджет не будет включать экран каждый раз, когда вам будет приходить сообщение. При этом iPhone будет и дальше вибрировать или издавать звук при получении оповещения. То есть, вы будете в курсе, что вам кто-то написал, но экран смартфона не будет постоянно "просыпаться", быстро разряжая аккумулятор.

Эта функция называется "Распознавание положения экраном вниз". Она была впервые представлена в 2015 году в iOS 9 и использует датчик освещенности и приближения, чтобы затемнять экран в зависимости от того, насколько яркий свет вас окружает. Эта технология также отключает экран, когда вы подносите свой телефон к уху. Это защищает от случайного нажатия кнопки отбоя во время телефонного разговора.

В общем, подсветка экрана – один из главных факторов, влияющих на время работы аккумулятора телефона. Поэтому, если вы хотите, чтобы телефон прослужил как можно дольше, важно свести использование дисплея к минимуму. Даже короткие вспышки, длящиеся менее секунды, существенно ускоряют разрядку вашего iPhone.

А современный человек получает по меньшей мере несколько десятков сообщений ежедневно. Так исследование, проведенное Common Sense Media в 2023 году, показало, что около половины девочек в возрасте от 11 до 17 лет получают более 230 сообщений в день. А некоторые подростки, которые стали участниками эксперимента, получали до 5 000 месседжей в сутки. Представьте, сколько энергии потратит гаджет, на каждое включение экрана при такой интенсивности общения.

К сожалению, у гаджетов Apple нет способа предотвратить включение экрана при получении уведомления. Единственным вариантом ограничить его, кроме расположения экраном вниз, является ограничение количества получаемых push-уведомлений. Это можно сделать, переведя телефон в режим "Не беспокоить" и выключив все уведомления, или изменив параметры отдельных программ.

Для этого перейдите в настройки iPhone, выберите "Оповещения" и выберите пиктограмму нужного приложения. Здесь вы сможете запретить приложению отправлять сообщения, отключив параметр "Разрешить уведомления".

Кроме того, вы можете минимизировать частоту получения сообщений, воспользовавшись функцией, которая суммирует все, что вам поступило, пока вы не пользовались телефоном. Для этого перейдите на вкладку "Запланированная сводка" в настройках уведомлений и включите эту опцию. Нажмите "Продолжить", выберите время получения уведомления, выберите приложения, которые нужно включить, и нажмите "Добавить приложения". Теперь, когда на вашем iPhone установлен режим "Фокус", все сообщения будут откладываться до запланированного обзора, чтобы вас не отвлекали.

Если это не спасает аккумулятор от разрядки, попробуйте отключить службы местоположения. GPS-датчик потребляет немало энергии, и ее расход часто зависит от силы сигнала и точности определения позиции. Например, если вы используете Google Maps, чтобы поделиться своим местоположением с кем-то, приложение, скорее всего, будет предоставлять точные данные, что приведет к более быстрому расходу заряда аккумулятора. Поэтому рекомендуется отключить местоположение, когда вы им не пользуетесь. Для этого перейдите в раздел "Конфиденциальность и безопасность" в настройках и выберите "Службы местоположения". Там можно отключить эту функцию.

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