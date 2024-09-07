Как изменятся люди через 5, 10 и 50 лет жизни на Марсе: вытянутые конечности, одутловатые лица. Инфографика

После заявлений Илона Маска о том, что он хочет доставить землян на Марс менее чем через 10 лет и построить там город, эксперты начали думать о том, как Красная планета повлияет на организм человека. Ведь жизнь в условиях марсианской гравитации в течение длительного времени сменит землян.

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Основатель компании OsteoStrong, специализирующейся на здоровье костей, Кайл Загродзки предположил, что люди даже могут развиться в новый подвид. Он пояснил, что марсианская среда может подтолкнуть человеческий вид эволюционировать к новым версиям своих "братьев-землян" с вытянутыми конечностями и одутловатыми лицами, которые сформируются через 5, 10 и 50 лет после пребывания на Красной планете, пишет The Sun.

По словам Кайла Загродского, сначала астронавты, которые полетят на Марс, будут чувствовать себя достаточно хорошо, поскольку более низкий уровень гравитации уменьшает вес их костей и суставов. "У новых прибывших будет огромное физическое преимущество в краткосрочной перспективе. Пока их кости и мышцы не отрегулируются", – сказал он.

Ведь на Марсе около 38% земной гравитации. И это будет иметь немалое влияние на организм человека.

Оптимистические оценки Стэнфордского исследования 2020 года показали, что астронавты во время трехлетней миссии на Марс потеряют треть плотности своих костей. И примерно у половины из них может развиться остеопороз. А первым заметным изменением станет удлинение позвоночника.

По словам Кайла Загродзки, кратковременное пребывание на Красной планете не окажет сильного влияния на организм человека. "Помимо изменения в распределении жира, которое со временем может выглядеть все более странным, мы, вероятно, не увидим значительных внешних физических изменений у взрослых, которые собираются посетить Марс на короткий промежуток времени", – рассказал ученый.

Однако если грандиозные планы Илона Маска по колонизации Марса реализуются и люди останутся на Красной планете на годы, изменения можно будет увидеть даже на их лице. "Первыми изменениями, которые мы увидим, будут изменения в распределении жира, что сделает лицо более рыхлым. Новое поколение, которое будет расти на Марсе с рождения, будет выглядеть совсем иначе, особенно после полового созревания", – отметил Загродзки.

Эксперт также подчеркнул, что без влияния земной гравитации люди на Марсе будут значительно слабее всех направлений: развитие костей, мышц и сердечно-сосудистой системы будет значительно осложнено и еще приведет к серьезным заболеваниям.

"Мышцы используются не только для силы. Они содержат также рецепторы инсулина, которые имеют решающее значение для регулирования уровня глюкозы в крови. Слабые, недостаточно развитые мышцы, скорее всего, будут иметь меньше рецепторов инсулина. И я думаю, что диабет второго типа будет одной из многих серьезных проблем, с которыми столкнутся марсиане", – предположил Кайл Загродзки.

Бывший глава Национального космического агентства Украины, ставший космическим предпринимателем Владимир Усов сказал, что для колонизации Марса землянам потребуются генетически модифицированные астронавты. Он отметил, что человеческая биология сдерживает колонизацию других планет.

Усов считает, что частная промышленность и учёные должны больше инвестировать в адаптацию человеческой биологии для космоса. По его словам, без этого фактора долговременные космические путешествия будут практически невозможны.

Ранее OBOZ.UA писал, что SpaceX Илона Маска показала первую колонию людей на Марсе.

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