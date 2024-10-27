Как дальтоники, но наоборот. Почему некоторые люди могут видеть 'невидимые' цвета, которые больше никто не видит

Люди, являющиеся носителями генетического материала, могут видеть в 10 раз больше цветов. Это заболевание называется тетрахромностью.

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Оно гораздо редче дальтонизма – полная противоположность тетрахромации. Носители этого гена (тетрахроматы) могут быть причастны к миру цветов, которые большинство из нас не видят, пишет Ifl Science.

Большинство людей рождаются с тремя колбочками в каждом глазу, которые помогают нам распознавать разные оттенки в спектре цветов. У тех, кто родился с дальтонизмом, их два, а у тех, кто имеет тетрахромию – четыре. Тетрахроматы обладают большей чувствительностью к оранжевым цветам, говорит Cleveland Clinic.

Среднестатистический человек способен воспринимать миллион цветов. Считается, что люди с тетрахромностью способны видеть 100 миллионов оттенков, хотя исследования заболевания все еще находятся на ранних стадиях, пишет Healthline.

Считается, что до 12 процентов людей с XX хромосомой могут быть тетрахромными. Однако не все люди с этой генетической мутацией смогут ощутить мир в столь ярких цветах. По данным клиники Кливленда, это будет зависеть от того, имеет ли дополнительная колбочка другую частоту, чем другие колбочки, и есть ли четвертый цветовой канал, позволяющий мозгу обрабатывать увеличенную цветовую информацию.

В 2010 году в исследовании, опубликованном в Journal of Vision, лишь один из 24 участников, являющихся носителями этого генетического варианта, продемонстрировал "тетрахроматическое поведение", обнаружив отличия во всех протестированных оттенках.

Несмотря на то, что дальтонизм изучается учеными достаточно хорошо, информации о тетрахромности относительно мало. Эксперты пока мало знают о том, насколько это распространенное явление или как оно влияет на зрение. Считается, что люди со слабой тетрахромностью могут получше, чем обычный человек, различать оттенки, а люди с сильной тетрахромностью могут видеть мир в цветах, которые не могут видеть другие.

Если вы думаете, что можете быть одним из немногих счастливчиков с тетрахромностью, вы можете быть разочарованы, узнав, что нет надежного метода тестирования, несмотря на большое количество утверждений, которые вы можете найти в Интернете. По данным клиники Кливленда, исследователи используют тестирование ДНК, чтобы определить мутации, которые могут вызвать это состояние. Однако этого недостаточно, чтобы подтвердить тетрахромацию. Это требует тестирования с использованием узкоспециализированных технологий в исследовательских условиях.

Следует также отметить, что способ распознавания цветов может отличаться от человека к человеку, даже у тех, кто имеет три стандартных колбочка. Просто вспомните историю о сине-черных/бело-золотых платьях. Восприятие цвета определяется не только тем, что мы видим, но и тем, как мозг интерпретирует эти цвета. Это может быть вполне субъективно и помогает объяснить, почему одни люди видят синий цвет, а другие – зеленый.

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