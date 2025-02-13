Исследователи из Оксфордского университета создали суперкомпьютер, способный к квантовой телепортации

Ученые утверждают, что они добились масштабного прорыва в телепортации, передавая данные между квантовыми компьютерами. Исследователи из Оксфордского университета успешно телепортировали логические ворота – базовые компоненты компьютерного алгоритма – между двумя квантовыми процессорами, удаленными на 2 метра.

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Используя частицы света (или фотоны), ученые смогли сформировать общую квантовую связь между двумя отдельными устройствами. Этот прорыв приближает квантовые вычисления к широкомасштабному практическому использованию, пишет DailyMail.

По словам экспертов, сфера квантовых вычислений существует десятилетиями, но только в последние годы были достигнуты значительные успехи в их реализации на практике.

Используя свойства квантовой физики, компьютеры следующего поколения заменяют традиционные биты квантовыми битами (кубитами), которые могут действовать как единица и ноль одновременно через явление, известное как суперпозиция.

Это дает квантовым компьютерам потенциал быть на порядки более мощными, чем современные суперкомпьютеры, использующие обычные вычислительные технологии, добавляет Independent.

Это не первый случай, когда ученые достигли квантовой телепортации, ведь ранее команды исследователей переносили данные из одного места в другое без перемещения кубитов. Однако это первая демонстрация квантовой телепортации логических ворот – минимальных компонентов алгоритма – через сетевое соединение, отмечают специалисты.

Исследователи утверждают, что техника квантовой телепортации может стать основой для будущего "квантового Интернета", который предложит сверхзащищенную сеть для связи, вычислений и зондирования.

"Предыдущие демонстрации квантовой телепортации были сосредоточены на передаче квантовых состояний между физически разделенными системами", – сказал руководитель исследования с факультета физики Оксфордского университета Дугал Мэйн.

"В нашем исследовании мы используем квантовую телепортацию для создания взаимодействия между этими удаленными системами. Можем выполнять логические квантовые ворота – фундаментальные операции квантовых вычислений – между кубитами, размещенными в отдельных квантовых компьютерах", – добавил исследователь.

"Этот прорыв позволяет нам эффективно "соединить" разные квантовые процессоры в единый полностью подключенный квантовый компьютер", – подчеркнул Мэйн.

Исследователи также показали, что квантовую систему можно построить и масштабировать с помощью уже доступной технологии.

"Наш эксперимент демонстрирует, что сетевая распределенная квантовая обработка информации возможна с помощью современных технологий", – сказал профессор Дэвид Лукас, главный исследователь исследовательской группы и ведущий научный сотрудник UK Quantum Computing and Simulation Hub.

"Увеличение масштабов квантовых компьютеров остается серьезной технической проблемой, которая, вероятно, потребует новых представлений в физике, а также интенсивных инженерных усилий в ближайшие годы", – подытожил профессор.

Ранее OBOZ.UA писал, что квантовая телепортация впервые была осуществлена через интернет.

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