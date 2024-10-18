Китайские ученые создали самого быстрого робота-гуманоида в мире: он разгоняется до 13 км/ч. Фото и видео

Китайские ученые продемонстрировали нового гуманоидного робота STAR1, который может двигаться с максимальной скоростью 13 километров в час или 3,6 метра в секунду. И хотя эти показатели делают его самой быстрой машиной такого типа в мире, у него есть свой секрет.

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Рекордной скорости робот, созданный китайской компанией Robot Era, достигает благодаря дополнительной обуви. Ведь без кроссовок он бежит медленнее, пишет LiveScience.

В рекламном видео команда поставила двух роботов STAR1 в пустыне Гоби на северо-западе Китая и дала одному из них пару кроссовок, чтобы проверить, поможет ли ему бегать быстрее.

Благодаря моторам с высоким крутящим моментом и алгоритмам искусственного интеллекта STAR1, одевшим обувь, мог перемещаться по разным типам местности – лугам и гравиям, асфальтированной дороге и песку. При этом робот поддерживал максимальную скорость 13 км/ч в течение 34 минут. Uуманоид же без обуви бежал значительно медленнее.

По словам разработчиков, STAR1 в кроссовках превзошел двуногого робота H1 компании Unitree, который в марте 2024 года установил предварительный рекорд скорости – 11.9 км/ч (3,3 м/с).

По данным сайта Robot Era, STAR1 работает на аппаратном обеспечении искусственного интеллекта, которое может похвастаться вычислительной мощностью 275 триллионов операций в секунду (TOPS). Это гораздо выше, чем типичная мощность обработки искусственного интеллекта, которую можно найти в самых лучших ноутбуках, варьирующихся от 45 до 55 TOPS. Робот также имеет 12 степеней свободы, то есть того, что касается количества его суставов и диапазона движений, которые он может совершать.

OBOZ.UA ранее писал, что ВСУ используют на фронте 30 собак-работ британского производства.

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