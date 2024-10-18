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Китайские ученые создали самого быстрого робота-гуманоида в мире: он разгоняется до 13 км/ч. Фото и видео

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
582
Китайские ученые создали самого быстрого робота-гуманоида в мире: он разгоняется до 13 км/ч. Фото и видео

Китайские ученые продемонстрировали нового гуманоидного робота STAR1, который может двигаться с максимальной скоростью 13 километров в час или 3,6 метра в секунду. И хотя эти показатели делают его самой быстрой машиной такого типа в мире, у него есть свой секрет.

Видео дня

Рекордной скорости робот, созданный китайской компанией Robot Era, достигает благодаря дополнительной обуви. Ведь без кроссовок он бежит медленнее, пишет LiveScience.

Китайские ученые создали самого быстрого робота-гуманоида в мире: он разгоняется до 13 км/ч. Фото и видео

В рекламном видео команда поставила двух роботов STAR1 в пустыне Гоби на северо-западе Китая и дала одному из них пару кроссовок, чтобы проверить, поможет ли ему бегать быстрее.

Благодаря моторам с высоким крутящим моментом и алгоритмам искусственного интеллекта STAR1, одевшим обувь, мог перемещаться по разным типам местности – лугам и гравиям, асфальтированной дороге и песку. При этом робот поддерживал максимальную скорость 13 км/ч в течение 34 минут. Uуманоид же без обуви бежал значительно медленнее.

Китайские ученые создали самого быстрого робота-гуманоида в мире: он разгоняется до 13 км/ч. Фото и видео

По словам разработчиков, STAR1 в кроссовках превзошел двуногого робота H1 компании Unitree, который в марте 2024 года установил предварительный рекорд скорости – 11.9 км/ч (3,3 м/с).

Китайские ученые создали самого быстрого робота-гуманоида в мире: он разгоняется до 13 км/ч. Фото и видео

По данным сайта Robot Era, STAR1 работает на аппаратном обеспечении искусственного интеллекта, которое может похвастаться вычислительной мощностью 275 триллионов операций в секунду (TOPS). Это гораздо выше, чем типичная мощность обработки искусственного интеллекта, которую можно найти в самых лучших ноутбуках, варьирующихся от 45 до 55 TOPS. Робот также имеет 12 степеней свободы, то есть того, что касается количества его суставов и диапазона движений, которые он может совершать.

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