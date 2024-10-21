Империя смерти. Исследователи приблизились к разгадке секрета катакомб Парижа, где хранятся останки более 6 миллионов человек

Ученые наконец приблизились к разгадке секрета катакомб Парижа, где хранятся останки более 6 миллионов человек. Во время первого в истории научного исследования этого места группа археологов, антропологов, биологов и врачей изучаюь скелеты людей, чьи кости буквально были сброшены в шахты карьеру в конце XVIII и начале XIX веков.

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По словам экспертов, останки могут "рассказать" о 1000-летней смерти во французской столице. В частности, дать ответы на вопрос: сколько людей похоронено в лабиринте тоннелей и как на протяжении веков развивались болезни, которые могли привести к массовым смертям, пишет TheGuardian.

"Как ни странно, но серьезных научных исследований катакомб никогда не проводилось. Наше исследование рассматривает 1000-летнюю историю здравоохранения в Париже и его пригородах, медицины и хирургических вмешательств, которым люди подвергались, и болезням, которыми они страдали", – сказал руководитель проекта, археолог и антрополог Филипп Шарлье.

Ученый отмечает, что в мире есть немало подземных тайников со скелетами, но этот, под улицами Парижа, особенный. "В мире есть и другие оссуарии, но этот, пожалуй, самый большой, поэтому он уникален. Это идеальное место для проведения антропологических и палеоантропологических исследований", – подчеркнул Филипп.

Знак у входа в Les Catacombes, 300-километровую сеть тоннелей на глубине 20 метров под землей, заглавными буквами предупреждает: "Стоп! Это империя смерти". Однако это не пугает 550 000 посетителей, приходящих сюда каждый год.

История катакомб Парижа

Во второй половине XVIII века власти Парижа решили эксгумировать тела, захороненные на кладбище в центре города, и из других переполненных кладбищ, якобы из соображений здоровья парижан. В 1788 году останки просто сбросили в заброшенные шахты карьеру, служившие для подъема камня, который использовался для строительства Парижа.

Официальным обоснованием были заявления о здравоохранении. Но я подозреваю, что из-за демографического давления в Париже был реальный финансовый и экономический интерес в возвращении земли, где были захоронения, в собственность", – предположил Шарлье.

В 1810 году генеральный инспектор каменоломен, дворянин Луи-Этьен Эрикар де Тюри, решил проявлять определенное уважение к мертвым, и разместил черепа и длинные кости – бедренную, берцовую, плечевую – в декоративные стены, известные как гааги. Но за тщательно упорядоченными фасадами остатки костей лежали в беспорядке, похожем на обломки.

После того, как в 2022 году одна из таких благоустроенных стен рухнула, команда Шарлье из Версальского университета и Сен-Кантен-ан-Ивелина получила возможность изучить это место.

В настоящее время эксперты ремонтируют часть гааги, которая разрушилась из-за утечки воды.

Исследование останков

Кроме анализа ампутаций, трепанаций, вскрытия и бальзамирования умерших, исследование включает то, что ученые называют палеопатологией. То есть эксперты хотят определить, какими заболеваниями и паразитарными инфекциями страдали умершие. А также были ли они отравлены тяжелыми металлами, в частности свинцом, ртутью, мышьяком и трубой.

Пока команда Филиппа Шарлье сканировала кости и взяла образцы на анализ. Ученый говорит, что радиоуглеродная датировка, которую им еще предстоит провести, позволит установить возраст костей, а простой подсчет должен дать более точную оценку количества тел в катакомбах. Исследователь считает, что эта цифра превысит 6 миллионов.

Проект по исследованию длится третий год и команда опубликует первые предварительные выводы до конца года. Шарлье прогнозирует, что работа переживет его карьеру.

"Задача огромная. Это работа без конца. Думаю, что дети-студенты моих студентов будут продолжать наши исследования. И это хорошо", – подытожил Филипп Шарлье.

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