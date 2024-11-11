Химики выяснили, что за вонючие шарики выбросило на пляже в Австралии: лучше к ним не прикасаться

В прошлом месяце восемь пляжей в Сиднее (Австралия) пришлось закрыть, чтобы очистить прибрежную зону от таинственных шаров, выброшенных из воды. До сих пор местные власти и ученые пытались исследовать, откуда они появились.

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Наконец-то химики выяснили происхождение зловонных шариков. Оказалось, что эти отходы происходят из сточных вод или других городских стоков, поетому лучше к ним не прикасаться, пишет IflScience.

"Основываясь на советах Управления по охране окружающей среды, теперь мы можем подтвердить, что шарики состоят из жирных кислот, химических веществ, которые соответствуют содержащимся в чистящих и косметических средствах, смешанных с небольшим количеством мазута", – сказал исполнительный директор морского транспорта Новый Южный Уэльс Марк Хатчингс.

Сначала исследователи считали, что основной причиной появления этих шаров на побережьях является разлив нефти. Однако дальнейший анализ, включая датировку углеродом-14, масс-спектрометрию, элементный анализ и микроскопические методы, определил, что они содержат следы растительного масла, мыльной пены, волос, фекалий человека, ветеринарных препаратов, лекарства от артериального давления, а также психоактивные вещества и метамфетамин.

"Они пахнут совершенно отвратительно, они пахнут хуже, чем все, что вы когда-нибудь нюхали. Я бы не хотел плавать с ними", – отметил химик-аналитик, профессор Уильям Александр Дональд.

Состав шариков предполагает, что они, вероятно, происходят из сточных вод или других городских стоков, хотя точный источник до сих пор неизвестен. И несмотря на то, что пляжи уже открыли, ученые советуют обходить эти зловонные отходы, если все же кто-то на них еще встретит.

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