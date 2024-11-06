'Что это выходит из воды?' Императорский пингвин преодолел почти 3400 км из Антарктиды в Австралию и побил мировой рекорд

В Австралии живут одни из самых невероятных животных в мире, но увидеть на пляже пингвина – это удивительно. Однако именно императорский пингвин испугал местных серфингистов, не понявших "что это выходит из воды".

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Эта удивительная птица преодолела почти 3400 км из Антарктиды в Австралию. По словам ученых, пингвин побил мировой рекорд, ведь это самое длинное путешествие, когда-либо зарегистрированное для этого вида, пишет DailyMail.

Серфингист Аарон Фаулер был на пляже с другом и детьми, когда заметил императорского пингвина. "Это было что-то огромное, оно было гораздо больше морской птицы, и у него был хвост, который торчал, как у утки. Мы думали, что это за штука выходит из воды", – поделился впечатлениями серфингист.

"В воде всегда есть немного дикой природы, но никогда не видел пингвина. Дети были очень взволнованы, но я не думаю, что они понимали крутизну происходящего", – добавил Аарон Фаулер.

Серфингист также рассказал, что выйдя из воды, пингвин попытался совершить скольжение на животе, думая, что это снег, и просто сунул лицо в песок. Однако не растерялся – "встал и встряхнул весь песок", говорит Фаулер.

Эксперты считают, что императорский пингвин прибыл в Австралию из Антарктиды, которая находится на расстоянии 3400 км.

Научный сотрудник Университета Западной Австралии Белинда Каннелл считает, что это может быть самая дальняя север, которую когда-либо исследовал императорский пингвин.

"Пингвины, за которыми велись наблюдения, никогда не доходили так далеко. Далее к северу они уходят от Антарктиды примерно на 50 градусов южной широты. А пляж Оушен-Бич находится на 35 градусах к югу, то есть гораздо севернее, чем когда-либо были эти птицы раньше", – сказала исследовательница.

Хотя природа путешествия этого пингвина остается непонятной, Каннелл считает, что, вероятно, он плыл по течению.

"Этому молодняку ​​менее года, и они обычно находятся в море примерно до трех-пяти лет. А потом возвращаются в свою родовую колонию, когда начинают размножаться. Пингвины, как правило, следят за определенными течениями, где много разных видов пищи. Так что, возможно, эти течения просто имели тенденцию быть немного дальше на север в Австралию, чем обычно", – подчеркнула Белинда Каннелл.

Британская антарктическая служба на своем вебсайте отмечает, что императорские пингвины, возможно, единственные птицы, никогда не ступавшие на сушу и даже размножавшиеся в замерзшем море. Ведь они "настоящие антарктические птицы, которые редко можно увидеть в субантарктических водах", говорят эксперты.

Сейчас за пингвином-путешественником присматривают опекуны диких животных. Пока неизвестно, останется ли он в Австралии или вернется домой в Антарктиду.

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