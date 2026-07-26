«Хаббл» запечатлел асимметричную спиральную галактику в созвездии Девы. Фото

Телескоп Хаббла сумел сфотографировать промежуточную спиральную галактику в созвездии Девы, которую классифицировали как NGC 4654. Она классифицируется как "промежуточная", поскольку её общая форма находится между спиральными галактиками, имеющими перемычку в центре, и теми, у которых её нет.

Видео дня

Снимки публикует NASA. Галактика расположена в 72 миллионах световых лет от Земли в скоплении Девы, особенно массивном и густонаселённом скоплении галактик.

Что известно

NGC 4654 отличается особой асимметрией: с одной стороны у неё закруглённый и чётко очерченный край, а с противоположной – длинный хвост газа, уходящий за пределы поля зрения, запечатлённого на снимке.

Галактика движется с такой высокой скоростью, что она поднимается и пробивается сквозь горячий, разреженный газ, заполняющий пространство между галактиками скопления Девы.

"Эта внутрископление среда, в свою очередь, оказывает "таранное давление" на галактику, сжимая передний край галактики и увлекая её газ за собой, создавая удлинённый хвост", – говорится в сообщении.

Астрономы считают, что само по себе таранное давление вряд ли может вызвать этот эффект. Скорее всего, галактика также подверглась гравитационному воздействию другой галактики созвездия Девы – NGC 4639. Хотя эти две галактики, как сообщают в NASA, сейчас находятся далеко друг от друга, считается, что взаимодействие между ними около 500 миллионов лет назад отрвало газ NGC 4654 вдоль одной стороны, ограничив там звездообразование и создав асимметрию в её форме.

Наблюдая за многими выдающимися галактиками вблизи Млечного Пути, исследователи надеются лучше понять, как газ движется в галактиках, где и когда он сжимается, образуя звезды и звездные скопления, и какое влияние эти новые звезды оказывают на газ вокруг них.

Как сообщал OBOZ.UA, международная группа астрономов совершила прорыв в поисках внеземной жизни. Ученые впервые получили прямое подтверждение существования атмосферы у каменистой экзопланеты, находящейся в зоне обитаемости своей звезды.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.