Голубое полярное сияние над Японией озадачило ученых. Фото

Недавно Япония стала свидетелем необычной полярной активности с появлением полярного сияния голубого цвета.

Видео дня

Чтобы выяснить, как может полярное сияние быть такого цвета, исследователи использовали общедоступные и научные данные для анализа. Они открыли новые структурные детали и потенциальные механизмы формирования, бросая вызов существующим теориям о происхождении полярных сияний, и пришли к выводу, что это следствие сильной магнитной бури, пишет Scitech Daily.

В новом исследовании ученые использовали видео и изображения голубого полярного сияния, чтобы составить карту его масштаба, подтверждая свои выводы с помощью спектрофотометрических измерений.

Исследование, которое возглавляли Сота Нанджо, докторант Шведского института космической физики, и профессор Кадзуо Шиокава из Института космос-земных экологических исследований (ISEE) Университета Нагоя дали первую визуализацию пространственной структуры синих полярных сияний во время шторма. Исследователи обнаружили, что полярные сияния имели продольные структуры, выравненные с линиями магнитного поля, и впервые они были идентифицированы в полярном сиянии с доминирующим синим цветом на низких широтах. Ученые выяснили, что полярное сияние охватывало около 1200 км по долготе, состояло из трех отдельных структур и колебалось на высоте от 400 до 900 км.

Открытие Нанджо и Шиокавы могут изменить имеющееся понимание голубых полярных сияний. Считается, что кольцевой ток, область заряженных частиц в форме баранки, окружающей Землю, является источником нейтральных энергетических атомов (ENA), которые создают низкоширотные полярные сияния, включая красное полярное сияние. Согласно этой модели, шторм, вероятно, подпитал ENAs, создав красочный свет.

Однако открытие группы нелегко объяснить этим механизмом.

"В этом исследовании была обнаружена структура в несколько сотен километров в полярном сиянии с доминантой голубого цвета в продольном направлении, которую трудно интерпретировать только активностью ENA. Кроме того, маловероятно, что ENAs создадут авроральные структуры, выравненные с линиями магнитного поля, как наблюдалось во время нашей работы", – объясняет Шиокава.

Результаты исследования могут указывать на интересную возможность неидентифицированного процесса. "Наши выводы свидетельствуют о том, что молекулярные ионы азота, возможно, ускорились вверх посредством определенного механизма и были ответственны за формирование синего доминирующего полярного сияния", — сказал ученый.

Шиокава объяснил, что на сегодняшний день не совсем понятно, как молекулярные ионы азота с большой молекулярной массой могут существовать на таких больших высотах. . "Такие ионы не могут существовать длительное время из-за их большой массы и коротких интервалов времени диссоциативной рекомбинации, однако они наблюдаются на больших высотах. Этот процесс окутан тайной", – добавил ученый.

В общем, неоднократные наблюдения полярных сияний с синим доминированием могут дать подсказки для понимания принципа, лежащего в основе того, как можно найти азот на этих высотах. Поскольку процесс оттока молекулярных ионов азота важен во всем. , начиная от понимания геомагнитных бурь и радиационной среды в космосе, эти открытия могут помочь нам понять процессы, происходящие на сотнях километров над нами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что по словам ученых, полярное сияние возникает вследствие мощных вспышек на Солнце.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!