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Полярное сияние не приходит само: Землю накрыла сильнейшая магнитная буря красного уровня

Надежда Данищук
Новости. Общество
3 минуты
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Полярное сияние не приходит само: Землю накрыла сильнейшая магнитная буря красного уровня

Невероятное северное сияние, которое украинцы наблюдают в последние дни в разных регионах страны, возникло в результате мощных вспышек на Солнце, зафиксированных на прошлой неделе. Ученые предупреждали, что после них нашу планету может накрыть геомагнитная буря. И она все-таки добралась до Земли.

Видео дня

Магнитная буря самого высокого красного уровня накрыла нашу планету 10 октября и продлится еще 11 и 12 числа этого месяца. Прогноз солнечной и геомагнитной активности опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Измеряется геомагнитная активность по шкале от 0 до 9. Для обозначения уровня мощности используют планетарный К-индекс. Чем он выше, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

10 октября

В четверг, 10 октября, ожидается солнечная активность с К-индексом 8 (красный уровень), отвечающая сильнейшим магнитным бурям, способным влиять на самочувствие и здоровье метеозависимых людей.

11 октября

В пятницу, 11 октября, ожидается солнечная активность с К-индексом 8 (красный уровень), соответствующая сильнейшим магнитным бурям.

12 октября

В субботу, 12 октября, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), соответствующая сильным магнитным бурям.

Полярное сияние не приходит само: Землю накрыла сильнейшая магнитная буря красного уровня

Однако прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности постоянно обновляют свои данные.

Что такое магнитная буря

Магнитная или как ее еще называют солнечная буря – это внутренние реакции Солнца: выбросы солнечной массы, вспышки на поверхности, взрывы и другие реакции, в результате которых мощные возмущенные потоки энергии разлетаются от Солнца по всем направлениям, включая Землю. Это явление называют солнечным ветром. Сталкиваясь с магнитосферой нашей планеты, он провоцирует геомагнитную активность.

Полярное сияние не приходит само: Землю накрыла сильнейшая магнитная буря красного уровня

Солнечный ветер является по существу потоком ионизированных частиц, двигающихся в пространстве с очень высокой скоростью – 300–1200 км/с.

Когда эти частицы достигают Земли, они взаимодействуют с нашим магнитным полем и атмосферой, что приводит к различным эффектам. Последствия такого взаимодействия можно наблюдать посредством полярного сияния, отключений радиосвязи, сбоев в работе спутников и сбоев в электросети.

Кто может ощутить на себе их действие

Во время активности магнитных бурь некоторые метеозависимые люди, а также беременные женщины могут испытывать головную боль, боль в области сердца, суставов и спины. Также осторожно в эти дни необходимо быть и людям с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Возможные симптомы у человека при магнитных бурях:

  • головная боль, мигрень;
  • тошнота;
  • головокружение;
  • боль за глазами;
  • повышенное или пониженное давление;
  • учащенный пульс;
  • бессонница;
  • обострение хронических заболеваний;
  • боли в мышцах и суставах;
  • боль в животе;
  • сильная усталость.

Как уберечься от магнитных бурь

Легче пережить магнитные бури метеочувствительным людям помогут правила здорового образа жизни:

Измените рацион : ешьте меньше тяжелой, жирной и острой пищи, а также фастфуда. Увеличьте потребление сезонных овощей, фруктов, зелени, орехов и рыбы.

Пейте не менее 1,5 литров жидкости ежедневно, желательно – с добавлением минералов и электролитов.

Пейте меньше кофе, алкоголя и энергетиков, постарайтесь курить меньше сигарет.

Увеличьте физическую активность, займитесь зарядкой и проводите больше времени на свежем воздухе. Больше прогуливайтесь пешком.

Регулярно проветривайте помещение, особенно перед сном, чтобы улучшить качество сна.

Избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов. Займитесь расслабляющим вас хобби, больше общайтесь с домашними любимцами.

Поддерживайте спящий режим, стараясь ложиться спать в одно и то же время, и обеспечьте себе по крайней мере 7 часов сна на ночь.

Соблюдайте эти простые правила за несколько дней до бурь и во время их, и тогда опасный период пройдет для вас незаметно.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 октября Украину накрыло северное сияние. Его можно увидеть еще в течение 2 дней.

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