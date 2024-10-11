Полярное сияние не приходит само: Землю накрыла сильнейшая магнитная буря красного уровня
Невероятное северное сияние, которое украинцы наблюдают в последние дни в разных регионах страны, возникло в результате мощных вспышек на Солнце, зафиксированных на прошлой неделе. Ученые предупреждали, что после них нашу планету может накрыть геомагнитная буря. И она все-таки добралась до Земли.
Магнитная буря самого высокого красного уровня накрыла нашу планету 10 октября и продлится еще 11 и 12 числа этого месяца. Прогноз солнечной и геомагнитной активности опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Измеряется геомагнитная активность по шкале от 0 до 9. Для обозначения уровня мощности используют планетарный К-индекс. Чем он выше, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
10 октября
В четверг, 10 октября, ожидается солнечная активность с К-индексом 8 (красный уровень), отвечающая сильнейшим магнитным бурям, способным влиять на самочувствие и здоровье метеозависимых людей.
11 октября
В пятницу, 11 октября, ожидается солнечная активность с К-индексом 8 (красный уровень), соответствующая сильнейшим магнитным бурям.
12 октября
В субботу, 12 октября, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), соответствующая сильным магнитным бурям.
Однако прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности постоянно обновляют свои данные.
Что такое магнитная буря
Магнитная или как ее еще называют солнечная буря – это внутренние реакции Солнца: выбросы солнечной массы, вспышки на поверхности, взрывы и другие реакции, в результате которых мощные возмущенные потоки энергии разлетаются от Солнца по всем направлениям, включая Землю. Это явление называют солнечным ветром. Сталкиваясь с магнитосферой нашей планеты, он провоцирует геомагнитную активность.
Солнечный ветер является по существу потоком ионизированных частиц, двигающихся в пространстве с очень высокой скоростью – 300–1200 км/с.
Когда эти частицы достигают Земли, они взаимодействуют с нашим магнитным полем и атмосферой, что приводит к различным эффектам. Последствия такого взаимодействия можно наблюдать посредством полярного сияния, отключений радиосвязи, сбоев в работе спутников и сбоев в электросети.
Кто может ощутить на себе их действие
Во время активности магнитных бурь некоторые метеозависимые люди, а также беременные женщины могут испытывать головную боль, боль в области сердца, суставов и спины. Также осторожно в эти дни необходимо быть и людям с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.
Возможные симптомы у человека при магнитных бурях:
- головная боль, мигрень;
- тошнота;
- головокружение;
- боль за глазами;
- повышенное или пониженное давление;
- учащенный пульс;
- бессонница;
- обострение хронических заболеваний;
- боли в мышцах и суставах;
- боль в животе;
- сильная усталость.
Как уберечься от магнитных бурь
Легче пережить магнитные бури метеочувствительным людям помогут правила здорового образа жизни:
Измените рацион : ешьте меньше тяжелой, жирной и острой пищи, а также фастфуда. Увеличьте потребление сезонных овощей, фруктов, зелени, орехов и рыбы.
Пейте не менее 1,5 литров жидкости ежедневно, желательно – с добавлением минералов и электролитов.
Пейте меньше кофе, алкоголя и энергетиков, постарайтесь курить меньше сигарет.
Увеличьте физическую активность, займитесь зарядкой и проводите больше времени на свежем воздухе. Больше прогуливайтесь пешком.
Регулярно проветривайте помещение, особенно перед сном, чтобы улучшить качество сна.
Избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов. Займитесь расслабляющим вас хобби, больше общайтесь с домашними любимцами.
Поддерживайте спящий режим, стараясь ложиться спать в одно и то же время, и обеспечьте себе по крайней мере 7 часов сна на ночь.
Соблюдайте эти простые правила за несколько дней до бурь и во время их, и тогда опасный период пройдет для вас незаметно.
Как сообщал OBOZ.UA, 10 октября Украину накрыло северное сияние. Его можно увидеть еще в течение 2 дней.
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