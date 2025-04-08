Ученые из США воскресили легендарного яростного волка из 'Игры престолов': как им это удалось. Видео

Легендарный яростный волк из "Игры престолов", увековеченный на гербе дома Старков, снова ходит по Земле и даже по настоящему воет после того, как исчез около 13 тысяч лет назад. Компания генной инженерии Colossal Biosciences объявила о рождении трех волков с генами умершего вида. Это первый успешный случай применения технологии так называемого "де-вымирания" в пределах млекопитающих.

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Об этом пишет ведущий американский журнал о кино The Hollywood Reporter. Отмечается, что процесс "оживления" был осуществлен посредством ДНК, выделенной из двух окаменелостей.

Команда исследователей отредактировала 20 генов обычного серого волка – ближайшего живого родственника вымершего вида, чтобы придать ему соответствующие признаки: большие размеры, более густую белую шерсть и другие анатомические особенности.

Отредактированные клетки использовали для создания эмбрионов, имплантированных у суррогатов собак. В результате родились трое волчата: Ромул, Рэм и Халиси.

ДНК яростного волка ученые впервые частично восстановили в 2021 году. Новые образцы, найденные в зубе из Огайо и черепе из Айдахо, позволили расшифровать геном полностью и определить отличные гены, в частности, отвечающие за размеры тела и цвет шерсти.

"Наша команда взяла ДНК из 13 000-летнего зуба и 72 000-летнего черепа и создала здоровых щенков ужасного волка. Когда-то было сказано: "Любую достаточно развитую технологию невозможно отличить от магии". Сегодня наша команда может раскрыть часть магии, над которой они работают.

Научный директор Colossal Бет Шапиро заявила, что это первый случай создания "функциональных копий" вымершего вида. Животные находятся на закрытой территории площадью 2 тысячи акров в северных штатах США. Один из волчат погиб через неделю по независимым от мутаций причинам.

Режиссер Питер Питер Джексон и создатель "Игры престолов" Джордж Мартин сотрудничали с Colossal Biosciences в сегодняшнем раскрытии этой "магии". Они оба стали инвесторами проекта.

"Многие люди считают февральских мифическими существами, которые существуют только в фантастическом мире, но на самом деле они имеют богатую историю и внесли свой вклад в американскую экосистему", – говорит Джордж Мартин.

Питер Джексон одолжил Colossal официальный реквизит, использовавшийся в рекламе сериала "Игра престолов". Компания перевезла Ромула и Рема в Даллас, штат Техас, чтобы сделать гламурную фотосессию.

Ранее Colossal пыталась реализовать аналогичные проекты по восстановлению мамонта и додо, но столкнулась с техническими трудностями. В случае с волками команда использовала существующие технологии, наработанные на домашних собаках.

Colossal также рассматривает применение своей технологии для сохранения умирающих видов, в частности красных волков в Северной Каролине. Компания работает с коренными общинами, а представители нации MHA из Северной Дакоты уже выразили заинтересованность в проекте.

Как сообщал OBOZ.UA, после завершения первого сезона "Игры престолов" приюты по всему миру были переполнены заброшенными хасками. Люди массово заводили себе животных этой породы, потому что они сыграли февральцев, а потом не могли справиться с их характером. Так же страдают породы, не имеющие большой популярности у медиа. Они с течением времени просто исчезают.

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