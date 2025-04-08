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Ученые из США воскресили легендарного яростного волка из "Игры престолов": как им это удалось. Видео

Надежда Данищук
Наука Обоз
3 минуты
726
Ученые из США воскресили легендарного яростного волка из 'Игры престолов': как им это удалось. Видео

Легендарный яростный волк из  "Игры престолов", увековеченный на гербе дома Старков, снова ходит по Земле и даже по настоящему воет после того, как исчез около 13 тысяч лет назад. Компания генной инженерии Colossal Biosciences объявила о рождении трех волков с генами умершего вида. Это первый успешный случай применения технологии так называемого "де-вымирания" в пределах млекопитающих.

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Об этом пишет ведущий американский журнал о кино The Hollywood Reporter. Отмечается, что процесс "оживления" был осуществлен посредством ДНК, выделенной из двух окаменелостей.

Команда исследователей отредактировала 20 генов обычного серого волка – ближайшего живого родственника вымершего вида, чтобы придать ему соответствующие признаки: большие размеры, более густую белую шерсть и другие анатомические особенности.

Отредактированные клетки использовали для создания эмбрионов, имплантированных у суррогатов собак. В результате родились трое волчата: Ромул, Рэм и Халиси.

ДНК яростного волка ученые впервые частично восстановили в 2021 году. Новые образцы, найденные в зубе из Огайо и черепе из Айдахо, позволили расшифровать геном полностью и определить отличные гены, в частности, отвечающие за размеры тела и цвет шерсти.

"Наша команда взяла ДНК из 13 000-летнего зуба и 72 000-летнего черепа и создала здоровых щенков ужасного волка. Когда-то было сказано: "Любую достаточно развитую технологию невозможно отличить от магии". Сегодня наша команда может раскрыть часть магии, над которой они работают.

Ученые из США воскресили легендарного яростного волка из "Игры престолов": как им это удалось. Видео

Научный директор Colossal Бет Шапиро заявила, что это первый случай создания "функциональных копий" вымершего вида. Животные находятся на закрытой территории площадью 2 тысячи акров в северных штатах США. Один из волчат погиб через неделю по независимым от мутаций причинам.

Режиссер Питер Питер Джексон и создатель "Игры престолов" Джордж Мартин сотрудничали с Colossal Biosciences в сегодняшнем раскрытии этой "магии". Они оба стали инвесторами проекта.

"Многие люди считают февральских мифическими существами, которые существуют только в фантастическом мире, но на самом деле они имеют богатую историю и внесли свой вклад в американскую экосистему", – говорит Джордж Мартин.

Питер Джексон одолжил Colossal официальный реквизит, использовавшийся в рекламе сериала "Игра престолов". Компания перевезла Ромула и Рема в Даллас, штат Техас, чтобы сделать гламурную фотосессию.

Ученые из США воскресили легендарного яростного волка из "Игры престолов": как им это удалось. Видео

Ранее Colossal пыталась реализовать аналогичные проекты по восстановлению мамонта и додо, но столкнулась с техническими трудностями. В случае с волками команда использовала существующие технологии, наработанные на домашних собаках.

Colossal также рассматривает применение своей технологии для сохранения умирающих видов, в частности красных волков в Северной Каролине. Компания работает с коренными общинами, а представители нации MHA из Северной Дакоты уже выразили заинтересованность в проекте.

Как сообщал OBOZ.UA, после завершения первого сезона "Игры престолов" приюты по всему миру были переполнены заброшенными хасками. Люди массово заводили себе животных этой породы, потому что они сыграли февральцев, а потом не могли справиться с их характером. Так же страдают породы, не имеющие большой популярности у медиа. Они с течением времени просто исчезают.

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