Фотограф снял редкого черного пингвина на острове Южная Георгия: впечатляющие кадры

Полностью черного пингвина увидели на пляже острова Южная Георгия в Атлантике. Чрезвычайно редкая птица не имела характерного белого живота, как остальные ее родственники.

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Ученые объясняют полностью черные перья этого королевского пингвина генетической мутацией. То есть у него избыток меланина – пигмента, что приводит к потемнению всего тела, пишет DailyMail.

Фотограф дикой природы Ив Адамс прославился на весь мир благодаря тому, что в 2021 году в Южной Георгии ему удалось найти и сделать фото невероятно редкого желтого пингвина. И на этот раз в Атлантике он высматривал в пернатой колонии необычных птиц.

"Я надеялся снова увидеть золотого пингвина в массе тысяч обычных. Но мне удалось сфотографировать еще одного совсем другого пернатого. Черный королевский пингвин "меланистический"! И это огромная удача, ведь он не менее особенный", – подчеркнул Адамс в сообщении на своей странице в Facebook.

И действительно, среди огромной колонии выделялась удивительная птица, у которой был черный живот вместо обычного белого. И даже перья на его шее также были черными, а не желтыми, как это традиционно есть у императорских пингвинов.

"Я знал, что у меня мало времени, чтобы сфотографировать эту птицу, когда она направлялась в колонию. И мне повезло, что пингвин внимательно посмотрел на меня, когда пришел на сушу и пошел к своим друзьям", – отметил фотограф.

"Меланизм – это то, что очень редко встречается у птиц и млекопитающих. Я слышал, что его как-то видели в других видах пингвинов, поэтому очень давно хотел это увидеть своими глазами", – добавил Ив.

По словам ученых, примеры черных пингвинов настолько редки, что исследования по этой теме практически не проводятся.

Черные пингвины более заметны для хищников как на льду, так и в воде, поскольку их нормальные белые животы помогают им сливаться во время плавания, отмечают эксперты.

"Сначала желтый, теперь чёрный королевский пингвин. Как вы думаете, какой цвет выбрать в следующий раз для поисков?", – шутливо спросил своих подписчиков Ив Адамс. Многие читатели посоветовали фотографу искать розового пингвина. Однако самый интересный из предложенных вариантов – радужный.

OBOZ.UA ранее писал, что на "Вернадском" сняли на видео редких миниатюрных пингвинов с бело-голубыми глазами.

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