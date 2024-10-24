Европа может окунуться в ледниковый период в случае остановки Гольфстрима: климатологи озвучили страшный прогноз

Ученые предупреждают, что сеть океанских течений, поддерживающих стабильный климат на Земле, может скоро разрушиться. 44 ведущих мировых климатологов написали открытое письмо, в котором заявляют, что ключевые течения Атлантического океана, включая Гольфстрим, находятся на грани сбоя.

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Коллапс атлантической меридиональной оборотной циркуляции (AMOC) может привести к разрушительным и необратимым последствиям. И это повлияет на весь мир в течение следующих веков, пишет MailOnline.

В результате климатические осадки могут погрузить Европу в новый ледниковый период, когда зимние температуры резко упадут на 15°C ниже текущего среднего.

Важно понимать, что Гольфстрим – жизненно важное течение и является лишь маленькой частью огромной глобальной системы AMOC. Этот гигантский океанский конвейер имеет решающее значение для перемещения тепла по планете, но исследования показывают, что он замедляется и вскоре может достичь переломной точки.

По мнению ученых без срочных действий AMOC может полностью выйти из строя в течение следующих нескольких десятилетий.

Когда теплая вода движется из тропиков на север, она попадает на морской лед вокруг Гренландии и скандинавских стран, охлаждаясь и становясь гораздо соленее. Когда вода охлаждается, она становится плотнее, быстро опускаясь ко дну океана, где течет обратно на юг, прежде чем снова нагреться и подняться на поверхность. Этот процесс образования глубокой воды является двигателем огромного глобального конвейера, перекачивающего тепло и воду вокруг Атлантического океана.

Однако исследования свидетельствуют о том, что глубоководный двигатель AMOC начал замедляться и сейчас демонстрирует тревожные признаки полного излома. Когда повышаются глобальные температуры, таяние льда возвращает пресную воду в океаны, разбавляя более плотную соленую воду и не давая ей затонуть.

Если этот процесс будет полностью разрушен, это приведет к катастрофическим побочным эффектам, включая ослабление Гольфстрима и нарушение глобальных погодных условий.

Но последний отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) отмечает, что у них есть средняя уверенность, что атлантическая меридиональная оборотная циркуляция не упадет внезапно до 2100 года. Однако авторы открытого письма утверждают, что этот риск значительно недооценен.

"Прохождение этой переломной точки является серьезной возможностью уже в ближайшие несколько десятилетий", – пишут ученые в своем обращении.

Исследования Копенгагенского университета, опубликованные в начале этого года, показали, что коллапс может произойти никогда с 2025 года.

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