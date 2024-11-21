Эйнштейн был прав. Астрономы проанализировали самую большую карту Вселенной и сообщили результат

Согласно серии новых исследований, астрономы проанализировали самую большую карту Вселенной. Ученые обнаружили, что Эйнштейн снова был прав по гравитации.

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Анализ, рассматривавший почти 6 миллионов галактик и квазаров, охватывающих 11 миллиардов лет космического времени, показал, что даже в колоссальных масштабах сила гравитации ведет себя так, как предполагала общая теория относительности Альберта Эйнштейна. По словам исследователей, результат подтверждает ведущую теорию Вселенной космологов, однако, ограничивает альтернативные теории гравитации, пишет LiveScience.

"Общая теория относительности была очень хорошо проверена в масштабе солнечных систем, но нам также нужно было проверить, работает ли наше предположение в гораздо больших масштабах", – сказала космологи из Французского национального центра научных исследований (CNRS) Полин Заррук.

"Изучение скорости формирования галактик позволяет нам непосредственно проверить наши теории, и пока мы отвечаем прогнозам общей теории относительности в космологических масштабах", – добавила ученая.

Космологи давно обсуждают поведение силы тяжести на больших расстояниях. Самая распространенная теория, которая называется лямбда-моделью холодной темной материи, базируется на теории Эйнштейна, чтобы предложить полный взгляд на широкий спектр астрономических явлений.

Но сомнения относительно некоторых элементов в модели, таких как темная материя и темная энергия – две таинственные сущности, не взаимодействующие со светом, но составляющие большую часть массы и энергии во Вселенной – вместе с неспособностью модели предусмотреть некоторые наблюдения, побудили противоположные стороны отстаивать альтернативные объяснения.

Одной из них является модифицированная динамика Ньютона (MOND), которая предполагает, что для гравитационных сил, которые в 10 триллионов раз меньше, чем ощущаемые на поверхности Земли, таких как перетягивание между далекими галактиками, законы Ньютона (на которых базируется общая теория относительности) нарушаются и должны быть заменены другими уравнениями.

Чтобы найти подсказки о том, как гравитация ведет себя в больших масштабах, исследователи обратились к данным первого года спектроскопического инструмента темной энергии (DESI), установленного на телескопе в Аризоне, точно определяющего месячные положения миллионы галактик, чтобы изучить, как Вселенная расширялась до наших дней .

Ученые провели полный анализ, сделавший точное измерение роста галактических структур со временем. Было обнаружено, что несмотря на то, что темная энергия может развиваться со временем, структура Вселенной точно соответствует прогнозам, сделанным в теории Эйнштейна.

"Это первый раз, когда DESI посмотрел на рост космической структуры. Мы демонстрируем чрезвычайную способность исследовать модифицированную гравитацию и улучшать ограничения на модели темной энергии. И это только вершина айсберга", – сказал профессор теоретической космологии и астрофизики Мичиганского университета и один из руководителей группы DESI Драган Хутерер.

Данные, собранные DESI, должны быть опубликованы весной 2025 года. Эксперимент, который сейчас продолжается, будет собирать данные примерно с 40 миллионов галактик и квазаров.

Ранее OBOZ.UA писал, что космический телескоп Джеймса Уэбба нашел необычные галактики, указывающие на альтернативу темной материи.

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