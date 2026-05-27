Египетский амулет нашли в гробнице в Испании: ученые удивлены, как он туда попал

В некрополе Эль-Торо на юге Испании археологи обнаружили египетский амулет в форме скарабея с иероглифическими надписями. который можно датировать VII-VI веками до нашей эры. Эта потрясающая находка заставила ученых поставить под сомнение современные знания о древних средиземноморских торговых сетях.

Амулет был внутри места захоронения, которое использовал народ оретани, коренная иберийская цивилизация. Об этом пишет The Daily Galaxy.

Что известно об артефакте

Изделие изготовлено из фаянса, имеет зеленовато-голубой цвет и признаки контакта с огнем. Он хорошо сохранился, и на нем видно пять египетских иероглифов. Надпись касается титула, связанного с несколькими фараонами 26-й, последней могущественной династии, правившей в эпоху Позднего царства Древнего Египта.

Данные указывают на то, что амулет, вероятно, принадлежал кому-то высокого статуса (возможно, торговцу или представителю элиты). Подобные фигурки скарабеев массово производились в Египте и были доступны для состоятельных людей за пределами страны, хотя пока не установлено, как амулет попал в Испанию.

Археологи нашли скарабея вместе с кремированными останками женщины в керамической урне в гробнице. Погребальный обряд был явно иберийским, поэтому египетское происхождение скарабея свидетельствует, что предмет преодолел значительное расстояние задолго до прибытия римлян в Испанию.

В Древнем Египте жук-скарабей был символом бога солнца Ра и олицетворял цикл жизни, смерти и возрождения. Этот образ часто воспроизводили в ювелирных изделиях и амулетах. Считалось, что он обеспечивает защиту в потусторонней жизни.

Как амулет оказался на территории Испании

"Скарабей мог быть предметом торговли или обмена между жителями поселений финикийско-пунического полуострова и коренным населением", – считает Луис Бенитес де Луго Энрих, археолог, руководивший раскопками.

Эксперты предполагают, что украшение, вероятно, путешествовало по средиземноморским торговым путям. Река Хабалон, которая протекает недалеко от некрополя, теоретически могла быть одним из маршрутов торговцев.

Неожиданная находка говорит о том, что культурный обмен в те времена был больше, чем считалось: возможно, торговля связывала египетское, финикийское и иберийское общества.

Место раскопок в Эль-Торо еще не исследовано на 100%. Дальнейшие работы могут пролить свет на то, как работали средиземноморские торговые пути и какое культурное влияние Египет имел на другие страны.

Добавим, что Эль-Торо является одним из старейших захоронений железного века в провинции Сьюдад-Реаль и, по оценкам, занимает до 8000 м². Его название происходит от того, что в 1985 году там был найден фрагмент скульптуры головы быка – часть одного из памятников, установленных в память о погибших.

