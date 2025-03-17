Ее тело до сих пор не разложилось. В Испании откроют гробницу со Святой Терезой, умершей 500 лет назад: когда и как увидеть

В августе прошлого года гробница Святой Терезы была открыта в третий раз с момента ее смерти, и команда исследователей обнаружила, что останки Святой были "нетленными" так и не разложились, как они ожидали. Христиане назвали это подлинным "чудом".

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В этом мая, с 11 по 25 число, в Испании, в рамках давнего католического ритуала ее гробницу откроют. Как пишет MailOnline, 700-летние останки Святой Терезы будут выставлены и люди смогут свободно прийти и помолиться, почтив ее память.

Почитание также позволит экспертам продолжить разгадывать тайну того, как останки Святой Терезы не разложились, и найти аналогичные методы сохранения будущих святых.

Святая Тереза ​​Авильская родилась в Испании 28 марта 1515 года, была монахиней-кармелиткой и богословкой. Она считалась покровительницей шахматистов, кружевниц, людей, потерявших родителей, людей, нуждающихся в благодати, людей в религиозных орденах, людей, которые высмеиваются за их благочестие, и тех, кто болен. Также она – реформатор Кармелитского ордена, основательница орденской ветви "босых кармелиток" и первая женщина, которая стала доктором Церкви. А еще она одна из самых образованных женщин своего времени.

В марте 1622 г. она была канонизирована, то есть объявлена ​​святой. Когда она скончалась, ей было 67 лет.

Гробницу святой Весы, которая находится в базилике в Испании, впервые открыли в 1750 году, и священники обнаружили, что ее тело не разложилось. После этого ее открывали в 1914 году и осенью 2024 года. Во время последнего открытия команда ученых и священников сравнила изображение тела, полученное в 1914 году. Они сообщили, что лицо святой все еще отчетливо видно, а останки нетленны.

11 мая будет вынесено 10 ключей, чтобы открыть внешние ворота, мраморную гробницу и серебряный гроб, в котором находятся останки Святой.

10 ключей, необходимых для открытия гробницы Святой Терезы, разбросаны среди четырех человек. Три ключа находятся у герцога Альбы, еще три – у города Альба-де-Тормес, а у босых кармелит-генерал в Риме еще три. А у короля Испании Фелипе VI есть открывающий серебряную шкатулку.

В первые годы христианства почитание совершалось тайно, поскольку последователи веры были бы убиты, если бы об этом стало известно. Это делалось не только для проявления уважения, но и ранняя Церковь верила, что мощи святых обладали духовной силой. Эта вера была подкреплена библейскими историями, такими как 2 Царств 13:21, где мертвый ожил, когда коснулся костей пророка Елисея. Лишь когда император Константин 1 легализовал христианство в 313 году, уважение стало более распространенной практикой. И тогда над мощами святых стали строить церкви.

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