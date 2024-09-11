Божье чудо! Тело Святой Терезы, умершей почти 450 лет назад, оказалось нетленным в Испании. Видео и фото

В Испании эксгумировали тело Святой Терезы Авильской, умершей в 1582 году. Епархия Авила сообщила, что останки монахини остаются нетленными вот уже почти пять столетий.

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В епархии объяснили, что эксгумация состоялась в рамках канонического признания останков Святой Терезы Авильской. Разрешение было предоставлено Папой Франциском, пишет CNA.

Серебряный гроб, обложенный мрамором, открыли, чтобы изучить останки Святой Терезы и понять состояние ее здоровья на момент смерти. Она ведь много лет болела.

Команда ученых и священников сравнила изображение тела, полученных в 1914 году (когда гроб последний раз открывали) с его нынешним состоянием. Они сообщили, что лицо святой все еще "четко видно", а останки "нетленные".

"Гробницу Святой Терезы открыли. И мы убедились, что она в том же состоянии, что и во время последнего открытия в 1914 году", – сказал генеральный постулятор Ордена босых кармелитов, отец Марко Кьеза.

Однако Кьеза отметил, что изображения, сохраненные по экспертизе 1914 года, черно-белые, поэтому "трудно сделать сравнение", хотя "раскрытые части, а именно лицо и стопа, такие же, как и в 1914 году".

"Нет цвета кожи, потому что кожа мумифицирована, но ее можно увидеть, особенно середину лица. Врачи-эксперты почти отчетливо видят лицо Терезы", – добавил Марко Кьеза.

По словам экспертов, будут проведены исследования тела, сердца, руки и кисти Святой Терезы из Авилы.

Три этапа исследования

В епархии сообщили, что для того, чтобы добраться до тела Святой Терезы, сначала сняли мраморную плиту гробницы. Затем в помещении, предназначенном для исследований и только в присутствии научно-медицинской группы и членов церковного суда, открыли серебряный гроб.

Епархия Авилы также рассказала, что для открытия гробницы было использовано 10 ключей. "Три, хранящиеся в Альба-де-Тормесе, три, которые им дал герцог Альба, и три, которые хранит отец генерал [босой кармелит] в Риме, кроме царского ключа. Три из этих ключей предназначены для открытия внешней решетки, три – для открытия мраморной гробницы, а остальные четыре – для открытия серебряного гроба", – подчеркнули отцы.

Первый этап – это открытие и распознавание. Команда под руководством доктора Хосе Антонио Руиса де Алегриа из Мадрида сделает фотографии и рентгеновские снимки, а также очистит реликварии.

Второй этап будет проходить в лабораториях в Италии в течение нескольких месяцев, чтобы затем сделать научные выводы.

А на третьем этапе эксперты предложат некоторые вмешательства для лучшей сохранности останков.

По информации епархии Авила, перед окончательным закрытием гроба будет определено подходящее время, чтобы можно было поклониться мощам Святой Терезы.

Открытие 1914 года

Предварительное открытие гробницы святой Терезы от Иисуса состоялось 16-23 августа 1914 года. Тогда епархия Авила заявила, что тело оставалось "полностью нетленным", как это было и во время открытия гроба Святого в 1750 году.

По словам кармелитского отца Даниэля де Пабло Марото, гробница была открыта в 1914 году. Ведь генеральный настоятель босых кармелитов, отец Клементе де лос Сантос, хотел воспользоваться своим визитом в Испанию, чтобы увидеть тела святых-основателей: Св. Иоанна от Креста в Сеговии и Святой Терезы в Альба-де-Тормес.

Кем была Святая Тереза ​​Авильская

По информации генеральной курии босых кармелитов, Св. Тереза ​​Авильская, родившаяся в Испании 28 марта 1515 года, была монахиней-кармелиткой и богословкой. Также она – реформатор Кармелитского ордена, основательница орденской ветви "босых кармелиток" и первая женщина, которая стала доктором Церкви. А еще – одна из самых образованных женщин своего времени.

Тереза ​​Авильская также была мистиком и писательницей еврейского происхождения, признанной как вкладом в католическую духовность, так и в испанскую литературу.

В 1622 году она была канонизирована папой Григорием XV.

Известно ее выражение: "Пусть ничто не беспокоит вас, пусть ничто не пугает вас. Все проходит, Бог не меняется. Терпением достигается все. Имеющий Бога, ничего не чувствует. Одного Бога достаточно".

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