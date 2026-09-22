Древним Египтом более 5000 лет назад могла править женщина: ученые обнаружили доказательства

Историки давно знали о женщинах, занимавших важные политические посты в Древнем Египте, однако Меретнит может оказаться гораздо более древней правительницей, чем считалось ранее. Она жила более 5000 лет назад, а новый анализ археологических находок указывает на ее возможный статус полноправного царя.

Видео дня

Исследователи обнаружили ее имя на королевских печатях, которые использовались египетскими правителями. Если эта интерпретация подтвердится, Меретнит может считаться одной из самых ранних известных женщин-правительниц в истории. Результаты исследования опубликованы в журнале Prague Egyptological Studies.

Кто такая Меретнит

Имя Меретнит переводится как "любимая Нейт" – в честь древнеегипетской богини, которую связывали, в частности, с войной и материнством.

Меретнит принадлежала к правящей династии Египта в период становления раннего государства. Ее имя уже давно известно египтологам благодаря археологическим находкам в Абидосе и Саккаре, однако вопрос о её реальном политическом статусе остаётся предметом дискуссий.

Ранее исследователи предполагали, что она могла быть регентшей или играть другую важную роль при дворе. Новое исследование добавляет аргументов в пользу гораздо более весомой версии – Меретнит могла непосредственно править страной.

Что показали древние печати

Ключевую роль в новом исследовании сыграли 13 глиняных заглушек, найденных в некрополе Саккары еще около 80 лет назад.

Такие заглушки использовались для герметичного закрытия кувшинов и других сосудов. На них сохранились отпечатки серехов – специальных символов, связанных с египетскими царями.

Как пишет sciencealert.com, египтолог Сью Келли из Карлова университета в Праге и цифровая археолог Кристал Миллер из Бухарестского университета применили цифровую обработку изображений. Исследовательницы выделили иероглифы, инвертировали цвета и преобразовали изображение в высококонтрастную графику.

Благодаря этому удалось лучше рассмотреть имя Меретнит, нанесенное на королевские серехи.

Именно эта деталь имеет особое значение: серех был одним из символов, которые использовались для обозначения правителя. Поэтому наличие имени Меретнит в таком контексте может свидетельствовать не просто о ее происхождении из царской семьи, а о ее собственном статусе правительницы.

Почему статус Меретнит до сих пор вызывает споры

Археологические данные указывают на исключительно высокий статус Меретнит, но ученые пока не имеют однозначного ответа на вопрос, как именно она осуществляла власть.

Особое значение имеет ее гробница в Абидосе. Исследователи характеризуют ее как несомненно царское захоронение. В комплексе были найдены сотни больших винных кувшинов, а также десятки дополнительных захоронений и камер.

Еще одним аргументом являются две монументальные каменные стелы, найденные в ее гробнице. Подобные памятники ассоциировались с египетскими правителями. На одной из них, по данным исследователей, можно идентифицировать имя Меретнит, тогда как вторая оказалась слишком повреждённой для достоверного прочтения.

Она могла править вместе с отцом

Исследователи предполагают, что политическая карьера Меретнит могла начаться еще до ее единоличного правления. Согласно одной из реконструкций, изначально она могла быть наследницей престола или кронпринцессой и участвовать в управлении государством вместе с отцом. Позже ее роль могла измениться после смерти предыдущего правителя.

Особое значение приобретает версия о ее регентстве во время несовершеннолетия сына Дена, который впоследствии стал царем Египта. Такой сценарий объяснял бы, почему Меретнит оставила столь заметный след в государственных и религиозных памятниках, даже если официальные списки правителей не всегда представляли ее наравне с мужчинами-царями.

Есть свидетельства того, что память о Меретнит сохранялась и после завершения ее политической деятельности. В частности, ее имя упоминается на печати, связанной с гробницей следующего правителя – Семерхета. Это может свидетельствовать, что ее статус признавали и после ее смерти.

На других памятниках Меретнит связывают с управлением казной и чиновниками. Таким образом, ее власть могла распространяться не только на символическую сферу, но и на конкретные государственные функции.

Традиционно первой известной женщиной, единолично правившей Египтом, называют Собекнеферу, которая жила примерно на тысячу лет позже Меретнит.

Однако новые результаты исследования могут существенно изменить эту картину. Если интерпретация королевских сережек верна, Меретнит была не просто влиятельной представительницей царской семьи, а женщиной, получившей статус, присущий правителям-мужчинам.

В то же время исследователи отмечают, что политическая роль Меретнит могла меняться на протяжении ее жизни. Она могла быть наследницей, соправительницей, регентшей и фактической руководительницей государства на разных этапах.

OBOZ.UA предлагает узнать, как в египетских гробницах находили мед, который хранился там тысячи лет и не портился.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.