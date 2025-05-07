Древний метеорит может пролить свет на происхождение воды на Земле: что говорят ученые

То, что существование на Земле жидкой воды стало одним из основных залогов возникновения жизни, сомнений не вызывает. А вот происхождение самой воды на нашей планете до сих пор составляет для ученых определенную загадку.

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И свет на эту тайну может пролить химический состав одного из метеоритов, когда-то упавших на поверхность нашей планеты. Об этом пишет издание Live Science.

Исследователи обнаружили признаки наличия сероводорода в метеорите, похожем по составу на те, из которых состояла ранняя Земля. Если эти каменистые тела содержат большое количество водорода в космосе, возможно, что наша планета могла сама по себе образоваться из материалов для производства воды, а не получать большую часть своей воды от случайных столкновений с астероидами и метеоритами в течение ранней истории планеты. Результаты соответствующего исследования были опубликованы 16 апреля в журнале Icarus.

Химический состав Земли похож на безводные каменистые тела, которые называют энстатитовыми хондритами, это позволяет предположить, что планета могла образоваться из этих типов материалов. В течение многих лет ученые думали, что это означает, что вода должна была поступать из объектов во внешней солнечной системе, которые бомбардировали молодую Землю. В целом такие столкновения маловероятны, поскольку они зависят от конкретной геометрии нашей солнечной системы, ведь гравитация Юпитера направляет кометы и метеориты во внутреннюю часть солнечной системы, сказал Алессандро Морбиделли, который изучает формирование планет в Коллеж де Франс в Париже и не участвовал в новом исследовании.

Но исследование 2020 года показало, что, хотя энстатитовые хондриты не содержат воды, они содержат водород. Теоретически водород, который они несли, мог реагировать с кислородом на ранней Земле, образуя жидкую воду. Но до сих пор было непонятно, в какой форме находился этот водород. Соавтор исследования Джеймс Брайсон, планетолог из Оксфордского университета, и его коллеги подозревали, что водород может быть связан с серой внутри метеоритов.

Используя метод, известный как рентгеновская абсорбционная спектроскопия ближнего края, исследователи искали признаки водорода, связанного с серой внутри энстатитового хондрита, впервые обнаруженного в Антарктиде в 2012 году. И им удалось найти больше водорода, чем даже ожидалось, который находился в форме сероводорода по всей мелкозернистой матрице метеорита. Немалое содержание водорода при этом указывает на то, что Земля могла содержать водород с момента своего образования, написал Брайсон в электронном письме Live Science.

Результаты показывают, что каменистые планеты во внутренней части Солнечной системы - и, возможно, в других планетных системах - могли образовываться с большим количеством водорода, необходимого для возникновения океанов, в своем составе. "Это означает, что пригодные для жизни условия могут быть гораздо более вероятными, чем мы первоначально думали", - продолжил Брайсон.

Однако некоторым ученым результаты нового исследования не показались убедительными. Энстатитовые хондриты по своей природе склонны к загрязнению водой, уже имеющейся на Земле, сказал Конел Александер, метеоритолог из Института науки Карнеги в Вашингтоне, округ Колумбия, который не участвовал в исследовании. "Когда они входят в атмосферу Земли и видят воду и даже кислород, они довольно быстро начинают реагировать", - сказал ученый в комментарии Live Science. Дополнительный водород мог попасть из антарктического льда и талой воды вокруг метеорита до того, как его обнаружили, сказал Александр.

Хотя исследователи предприняли шаги, чтобы избежать исследования областей, которые явно реагировали с водой, свежий энстатитовый хондрит мог бы подтвердить, откуда взялся водород раз и навсегда. "Идеальным вариантом было бы, если бы образец энстатитового хондрита упал на Землю, и мы немедленно подобрали бы его и поместили в среду без воды и кислорода и держали бы его там", - сказал Александр в комментарии изданию.

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