Планета X: ученые обнаружили новые доказательства ее существования в Солнечной системе

Границы нашей Солнечной системы до сих пор скрывают немало тайн, пытающихся разгадать астрономы по всему миру. Гипотеза о существовании далекой, еще не открытой планеты уже некоторое время волнует научное сообщество.

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Новые исследования, основанные на анализе архивных данных, могут приблизить нас к подтверждению существования этого загадочного мира. Международная команда ученых выявила признаки движения небесного тела, которое по своим характеристикам отвечает предполагаемой девятой планете.

Это открытие может переписать наше представление об архитектуре внешней части Солнечной системы и объяснить ряд наблюдаемых аномалий. Поиск этого неуловимого объекта продолжается и новые данные являются значительным шагом вперед, пишет Daily Mail.

Концепция существования девятой планеты, которую также неофициально называют Планетой Х, приобрела реальные очертания в 2016 году. Тогда двое астрономов из Калифорнийского технологического института представили косвенные доказательства – наблюдаемые аномалии в орбитах некоторых объектов в поясе Койпера, который находится за Нептуном. Эти аномалии указывали на наличие там значительной гравитационной силы, которую могла создавать большая, еще не обнаруженная планета. Пояс Койпера – это регион, населенный ледяными телами, кометами и карликовыми планетами, такими как Плутон, потерявший статус девятой планеты в 2006 году.

Исходя из предполагаемого гравитационного воздействия, ученые оценили возможную массу этой далекой планеты в пределах от семи до семнадцати масс Земли, что примерно соответствует размерам таких ледяных гигантов, как Уран или Нептун. Предыдущие оценки размещали этот потенциальный мир на расстоянии от 46,5 до 65,1 миллиарда миль от Солнца, что почти в 20 раз дальше, чем среднее расстояние до Плутона. Однако прямых визуальных доказательств существования этого объекта до сих пор не было.

Новые доказательства от космических телескопов

Недавнее исследование, проведенное международной командой ученых из Тайваня, Японии и Австралии, представило новые веские аргументы в пользу существования Планеты Х. Исследователи проанализировали данные, собранные двумя космическими инфракрасными телескопами: Infrared Astronomical Satellite (IRAS), запущенным в 1983 году, и японским спутником AKARI, проводившим наблюдение в 2006-2007 годах. Оба аппарата сканировали все небо в поисках инфракрасных сигналов от удаленных объектов.

Ключевым элементом этого исследования стал 23-летний период между завершением миссии IRAS и началом работы AKARI. Этот длительный интервал позволил астрономам искать объекты, очень медленно двигающиеся по небесной сфере. Сравнив два набора данных, исследователи обнаружили удаленные космические тела, демонстрировавшие движение со скоростью около трех угловых минут в год – чрезвычайно медленное движение, свидетельствующее об огромном расстоянии объекта. (Угловая минута – это единица измерения углов на небе, где один градус содержит 60 угловых минут; для сравнения, полная Луна имеет диаметр около 30 угловых минут).

Характеристики потенциальной планеты и ее окружение

На основе предварительных оценок расстояния до Девятой Планеты, астрономы предположили, что объект на таком расстоянии должен демонстрировать движение именно в диапазоне нескольких угловых минут в год. Соединив выявленную закономерность движения с предполагаемым гравитационным влиянием, которое Планета Девять, вероятно, имеет на объекты пояса Койпера (по гипотезе 2016 года), исследователям удалось сузить список из тринадцати потенциальных кандидатов к одному объекту. Движение этого объекта, как представляется, соответствует описанию далекого мира, гравитационно влияющего на ледяной пояс Солнечной системы за пределами Нептуна.

Если существование этого объекта будет подтверждено, то, вероятно, это будет ледяной гигант, похожий на Уран или Нептун. По оценкам он находится так далеко от Солнца, что температура на его поверхности может колебаться от -220°C до -245°C. При таких экстремальных условиях возможность существования жизни на ней крайне сомнительна. Единственными потенциальными формами жизни могли быть экстремофилы – микроорганизмы, способные выживать в невероятно суровых условиях. По всей вероятности, на этой планете нет жидкой воды, разве что глубоко под слоем льда ближе к ядру, а крайне слабый солнечный свет означает, что любым формам жизни понадобится другой источник энергии.

Астрономы отмечают, что двух обнаружений (одного из данных IRAS и одного из AKARI) недостаточно для того, чтобы полностью построить орбиту Девятой Планеты или окончательно подтвердить, что это действительно планета. Исследование все еще находится на стадии предварительного публикации (arXiv) и ожидает рецензирования научным сообществом.

Однако, если существование этого ледяного гиганта будет подтверждено, это поможет астрономам не только объяснить загадки нашей Солнечной системы, но и сделает ее более "нормальной" в контексте открытий экзопланет. Исследования планет у других звезд показывают, что наиболее распространенными являются планеты типа "супер-Земли" (больше Земли, но меньше Нептуна) и их аналоги. В нашей Солнечной системе подобных объектов не найдено, и Планета Девять могла бы восполнить этот пробел. Результаты исследования также демонстрируют эффективность метода слабого гравитационного линзирования для обнаружения скрытых космических структур.

На днях OBOZ.UA писал, что ученые заметили гигантский "мост" в космосе.

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