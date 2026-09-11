Диаметр мог уменьшиться на 23 км: как изменилась ближайшая к Солнцу планета за всё время своего существования

Меркурий — ближайшая к Солнцу и самая маленькая планета Солнечной системы — мог уменьшиться в диаметре гораздо сильнее, чем предполагали ученые. Новое исследование показало, что за все время своего существования планета могла потерять до 23 километров в диаметре.

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Об этом пишет Associated Press со ссылкой на исследование ученых Немецкого центра авиации и космонавтики, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters. Ученые сообщили, что сокращение размеров Меркурия может быть примерно на 30% больше, чем предполагалось ранее.

Следы на поверхности

Меркурий имеет диаметр около 4 900 километров, поэтому потеря до 23 километров заметна для такой небольшой планеты. Учёные считают, что реальные масштабы её сжатия могли оставаться незаметными из-за особенностей поверхности.

Исследователи обратили внимание на неровности, разломы и другие геологические признаки, указывающие на сжатие планеты. Они сравнили карты этих структур с более поздними картами, показывающими шероховатость поверхности Меркурия.

Выяснилось, что на наиболее неровных участках обнаружилось меньше характерных складок, связанных с усадкой планеты. По мнению ученых, часть таких структур могли скрыть обломки и материалы, оставшиеся после падения космических тел.

Учтя участки, где геологические следы могли быть скрыты, исследователи пересмотрели предыдущие оценки. По их расчетам, Меркурий мог уменьшиться в диаметре на 30 % больше, чем считалось ранее.

Автор исследования Гаку Нисиямо отметил, что новые данные могут помочь лучше понять эволюцию не только Меркурия, но и других небесных тел, которые постепенно сжимаются.

"Мы очень взволнованы", — сказал Нисиямо в электронном письме. По его словам, исследователи чувствуют, что "приближаются к реальности эволюции Меркурия".

Планета сжимается

Меркурий начал уменьшаться ещё после своего образования примерно 4,5 миллиарда лет назад. Его большое для такой небольшой планеты железное ядро постепенно охлаждается и сжимается.

Вместе с ним меняются мантия и кора. В результате поверхность планеты сжимается, а на ней образуются геологические структуры, которые учёные используют для оценки масштабов этих процессов.

Новые данные исследователи получили на основе измерений космического аппарата NASA Messenger, который изучал Меркурий в 2010-х годах. До этого планету посещал только аппарат Mariner 10 в 1970-х годах.

Проверка с орбиты

Новые данные о Меркурии могут поступить уже в ближайшее время. За неделю до публикации исследования два европейских и японский космические аппарата миссии BepiColombo отделились от своей крейсерской платформы и продолжили движение к планете.

Ожидается, что "БепиКоломбо" выйдет на орбиту Меркурия в ноябре, после чего два аппарата разделятся для более детального исследования планеты.

Гаку Нисиямо, также участвующий в миссии, заявил, что лазерный прибор BepiColombo должен помочь уточнить, насколько изменились размеры Меркурия из-за охлаждения его внутренних структур. По его словам, фактическое уменьшение размеров планеты может оказаться даже больше, чем показывают нынешние расчеты.

Как сообщал OBOZ.UA, космический аппарат "Вояджер-1" непрерывно удаляется от Земли с 1977 года и сейчас находится примерно в 25 млрд км от Солнца. Он летит со скоростью около 17 км/с, но за почти полвека преодолел лишь около 1/370 светового года.

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