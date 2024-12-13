Действительно ли можно снизить свой биологический возраст? Что говорят ученые

Хотя на самом деле никто не может бросить вызов течению времени, недавняя тенденция тестов на биологический возраст свидетельствует о том, что можно что-то сделать по скорости, с которой тело приходит в упадок. Ведь биологический возраст не обязательно должен совпадать с календарным.

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Сейчас разные компании предлагают потребителям тесты на биологический возраст – можно сдать несколько капель крови и получить результаты. Однако ученые скептически относятся к этой популярной тенденции, пишет The Standard.

В хитовом фильме этого года "Субстанция" Деми Мур играет 50-летнюю звезду, которая обращается к лекарствам с черного рынка, обещающим святой Грааль против старения. По сюжету ленты, нельзя вернуть время вспять без кровавых побочных эффектов.

И в реальной жизни многие известные люди признаются, что пытаются обмануть время. В частности, звезды Ким и Хлои Кардашьян прошли тест и определили, что их биологический возраст на 9 и 11 лет меньше хронологического.

Что такое биологический возраст и возможно ли его уменьшить

Концепция биологического возраста была разработана учеными, работающими в отраслях, связанных со здоровьем и старением.

Хронологический возраст измеряет, сколько времени прошло с момента рождения, а биологический – базируется на показателях того, как живет тело человека, например, насколько хорошо работают его ткани и органы, по сравнению с тем, что можно ожидать от определенного возраста, объясняют ученые.

"Наш биологический возраст в основном зависит от того, как двигатель работает, несмотря на пробег", – сказал доцент Медицинской школы Университета Дьюка в Северной Каролине Джеймс Уайт.

По словам ученых, биологический возраст часто измеряется с помощью возрастных часов, по сути, являющихся алгоритмами, предусматривающими возраст или биологию, связанную со старением, на основе различных биохимических характеристик.

Эпигенетические часы смотрят на химические модификации ДНК, известные как метилирование ДНК. Остальные часы смотрят на разные биомаркеры, такие как уровни белков в крови, говорят эксперты. И эти исследования показывают, каких результатов можно ожидать для всех возрастов: если биологический возраст ниже реального, то результаты отражают профиль человека младше.

Эта разница между биологическим и хронологическим возрастом человека особенно актуальна для последствий здоровья, объясняет Остин Аргентьери, исследователь, занимающийся проблемами старения в Гарвардском университете и Институте Броуда в Массачусетсе.

"Этот конкретный показатель может быть очень мощным прогностическим маркером для многих различных заболеваний", – говорит ученый. Он добавил, что разница в возрасте может предположить, есть ли у человека высокий или низкий риск заболеваний, включая болезни сердца, почек, деменцию и различные виды рака.

А вот к тестам на биологический возраст, которые предлагают разные компании, Остин Аргентире относится скептически. "Если вы можете сказать, что ваш биологический возраст на 20 лет младше хронологического, но не представляете, что это значит для вашего здоровья и не представляете, как это изменить, тогда я считаю, что это число бессмысленно", – говорит он.

В то же время сооснователь и генеральный директор британской компании по тестированию биологического возраста GlycanAge Николина Лаук утверждает, что результаты теста могут быть хорошей отправной точкой, чтобы получить общее представление о своем здоровье и внести положительные изменения в образ жизни, если это необходимо.

Профессор эпидемиологии в Медицинском центре Эразмус в Роттердаме Мохаммад Арфан Икрам, говорит, что тесты на биологический возраст могут быть "интересными", но он бы их не делал. "Действительно ли я начал бы менять весь свой образ жизни на основе результатов таких тестов? Нет", – говорит он. Профессор подчеркивает, что хотя биологические часы могут предусматривать заболевание, они не могут объяснить причину заболевания.

Икрам отмечает, что биологические тесты стали популярны, ведь люди стремятся оставаться молодыми. Однако ход времени – это то, что нельзя повернуть вспять, говорят исследователи.

В то же время компании, занимающиеся оздоровлением и фитнесом, используют эту одержимость, с помощью различных измерений "возраста", которые просачиваются в фитнес-часы и другие устройства, чтобы заработать деньги, говорят специалисты.

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