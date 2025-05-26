Далеко за орбитой Нептуна: ученые обнаружили новую планету в Солнечной системе

Астрономы обнаружили новую карликовую планету в Солнечной системе, названную 2017 OF201, которая расположена далеко за орбитой Нептуна. Этот объект, диаметром около 700 километров, движется по чрезвычайно вытянутой орбите, совершая полный оборот вокруг Солнца за 25 000 лет.

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Как сообщает Live Science, это открытие стало результатом анализа архивных наблюдений за последние семь лет. Ученые называют находку весомым шагом в понимании структуры внешних границ Солнечной системы.

Диаметр 2017 OF201 составляет примерно 700 километров, и она имеет сферическую форму. Астрономы обнаружили ее благодаря данным, полученным с телескопа Blanco в Чили и телескопа Canada-France-Hawaii на Гавайях. Команда исследователей проследила объект на 19 наборах изображений, охватывающих семь лет. В перигелии - ближайшей к Солнцу точке - объект находится на расстоянии 45 астрономических единиц, что примерно равно расстоянию Плутона. Дальше же он удаляется на рекордные 1600 а.е.

Впервые 2017 OF201 приблизилась к Солнцу в 1930 году - в тот же год, когда открыли Плутон. Сейчас она уже преодолела половину своей орбиты и продолжает удаляться в направлении внешнего космоса. Такие особенности траектории могут свидетельствовать о сложных гравитационных воздействиях как со стороны планет-гигантов, так и самой галактики. По словам одного из исследователей, Сихао Ченга из Принстонского института перспективных исследований, планета могла быть когда-то выброшена в облако Оорта, а впоследствии вернулась.

Обнаружение этого небесного тела может иметь последствия и для гипотетической Планеты 9. Ученые давно ищут объяснение скученным орбитам некоторых транснептуновых объектов, что, вероятно, связано с гравитационным влиянием неизвестной большой планеты. Однако 2017 OF201 не вписывается в эту модель. Ее стабильная орбита вряд ли могла бы сохраниться при наличии влияния Планеты 9, что вызывает новые сомнения относительно ее существования.

Учитывая, что подобные объекты проводят лишь короткую часть времени достаточно близко к Земле, чтобы их можно было зафиксировать, ученые считают, что это открытие - лишь вершина айсберга. По оценкам, в окрестностях Солнечной системы могут скрываться еще сотни подобных тел. Дальнейшие исследования и наблюдения позволят лучше понять их природу, динамику движения и роль в формировании Солнечной системы.

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