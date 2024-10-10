Что такое 'небесные землетрясения' и почему ученые уже более 200 лет не могут установить причину загадочных звуков по всему миру. Видео

Уже более 200 лет очевидцы сообщают о "небесных землетрясениях". Однако ученые до сих пор не могут выяснить причину загадочных звуков по всему миру.

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Эти звуки сопоставимы с выстрелами или ревом мощного двигателя. Исследователи говорят, что такое чудо слышали в разных уголках мира – от Бельгии и Японии до района Фингер Лейкс в Нью-Йорке, пишет DailyMail.

Что такое "небесные землетрясения" и где их слышали

Ученые пытались выяснить, откуда берутся эти шумы, выдвигая такие теории как взрыв метеора в атмосфере, военные учения, отдаленные штормы или землетрясения. Но однозначного ответа нет.

Первые "небесные землетрясения" были документированы в 1811 году после того, как люди в Нью-Мадриде, штат Миссури, услышали странные звуки во время землетрясения магнитудой 7,2 балла. Жители сообщили, что слышали "звуки, похожие на артиллерийские".

Затем сообщалось о подобных звуках во время землетрясения в Чарльстоне, штат Южная Каролина, в августе 1886 года, которые также были слышны неделями после землетрясения магнитудой 7,3. Тогда люди описывали небесные взрывы как "грохот" или "громкие детонации".

Эти шумы в США также называются Lake Guns или Seneca Guns, в честь озера Сенека в центральном штате Нью-Йорк, где также наблюдалось это удивительное явление в 1850 году.

"Это звук, похожий на взрыв тяжелой артиллерии, который нельзя объяснить ни одним из известных законов природы", – описал эти шумы Джеймс Фенимор Купер в рассказе "Озерная пушка".

Исследование ученых

Чтобы узнать источник звуков, с 2020 года ученые начали использовать сейсмические данные, полученные из переносного массива EarthScope (ESTA). ESTA – это сеть более 400 сейсмических станций в США, которые обнаруживают землетрясения, вулканы и оползни, говорят эксперты.

Команда исследователей из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл перекрестно сравнила данные ESTA с новостными статьями, чтобы определить, были ли шумы вызваны землетрясениями.

"Мы считаем, что это атмосферное явление, не думаем, что оно происходит от сейсмической активности. Предполагаем, что оно распространяется через атмосферу, а не через землю", – сказал ученый Эли Берд, участвовавший в исследовании неизвестного явления.

Исследователи предположили, что другой причиной загадочных взрывов могут быть болиды – космические камни, взрывающиеся при попадании в атмосферу Земли. Либо даже большие волны, разбивающиеся над берегом, либо грохот грома над океаном.

Несмотря на многочисленные исследования, сейсмологи все еще не могут окончательно определить, откуда происходят "небесные землетрясения".

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