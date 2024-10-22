Что произойдет, если кто-то умрет в космосе: жуткий протокол NASA

Полеты людей в космос – это впечатляющие, но и рискованные миссии. С начала исследования внеземных высот погибли 20 человек: в катастрофах шаттлов NASA в 1986 и 2003 годах, во время миссий "Союз-1" и "Союз-11", а также во время пожара на стартовой площадке "Аполлон" в 1967 году.

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А что произойдет, если кто-нибудь умрет в космосе. В NASA заверили, что у них уже есть подробные протоколы для таких событий, пишет Astronomy.

Учитывая сложность космических полетов, уровень смертности в этой области низок, говорят эксперты. Однако поскольку NASA планирует отправить экипаж на Луну в 2025 году и на Марс в следующем десятилетии, вероятность потерь растет.

Активно развивается и космический туризм, также повышающий риск смерти во время полетов.

Эксперты называют многие сценарии аварий. Например, если кто-то выходит в открытый космос без скафандра, смерть наступает мгновенно из-за потери давления и вакуума. На Луне или Марсе без скафандра результат будет похож: удушье и закипание крови. Также возможны летальные случаи при запуске ракет и посадок космических кораблей, поскольку это самые опасные этапы полета, говорят специалисты.

Что делать с телом в космосе

По словам ученых, первый вопрос, который возникнет после смерти в космосе, – что делать с телом? В NASA подчеркнули, что у них есть протоколы для таких аварий.

Например, если смерть произошла на околоземной орбите – на борту МКС – тело можно вернуть на Землю в течение нескольких часов. А в случае смерти на Луне экипаж может доставить тело домой в течение нескольких дней.

Если астронавт погиб во время полета на Марс, экипаж не смог бы вернуться немедленно, говорят космические эксперты. Тело будет храниться в отдельной камере до завершения миссии через несколько лет. По словам специалистов, стабильная температура и влажность внутри космического корабля помогут уберечь тело от разложения.

Похоронить на Марсе или на Земле

Ученые отмечают, если астронавт умрет на поверхности Марса, кремация будет невозможна из-за высокой стоимости энергии. Погребение и Красной планете также нежелательно из-за возможного заражения поверхности Марса бактериями из тела. Лучшее решение – хранить тело в специальном мешке до возвращения на Землю, говорят в NASA.

Несмотря на прописанные протоколы, есть еще много вопросов по теме смерти в космосе. Например, как помочь экипажу справиться с потерей коллеги, а также как помочь скорбным семьям, которые должны будут ждать похорон близкого человека несколько лет. Ученые отмечают, что для колонизации других миров мрачный сценарий смерти на чужой планете потребует более четкого планирования и протоколов.

Ранее OBOZ.UA писал, что NASA сообщило о построении на Луне и Марсе домиков из грибов.

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